Стимулы для обновления

Выбрав инновационный сценарий развития, в Магаданской области занялись активным «строительством» инфраструктуры, позволяющей ускорить внедрение новаторских технологий, современного оборудования и управленческих решений в экономику территорий. И провели обстоятельный анализ положения дел – что уже сегодня реально работает на модернизацию областной экономики, какие отрасли наиболее восприимчивы к новому, какие проблемы стоят на пути инноваций.

В 2008 году при губернаторе Магаданской области был создан Координационный совет по инновационной деятельности. В 2009-м принята областная целевая программа «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы». В прошлом году в структуре администрации области появилось управление по инновационной политике. Тем самым процесс обновления региональной экономики стал более управляемым и подконтрольным.

Лидеры задают темп

Чтобы понять, как обстоят дела в этой сфере и насколько предприятия региона восприимчивы к инновационным решениям, было обследовано 102 организации из разных отраслей экономики. Анализ показал, что из них только 35, то есть чуть более трети, так или иначе внедряют на своих производствах инновационные разработки. И сосредоточены они главным образом в сфере добычи полезных ископаемых, в этой же отрасли обозначились и лидеры – крупные горнодобывающие компании: ООО «Конго», ОАО «Полиметалл», ОАО «Сусуманзолото», ЗАО «Серебро Магадана», на которых внедряется новое горно-обогатительное оборудование. Максимальная же отдача инновационных затрат отмечена в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии и воды – 20,7 и 7,7 рубля инновационной продукции на 1 рубль инновационных затрат соответственно. При этом Магаданская область занимает одно из ведущих мест в Дальневосточном федеральном округе по уровню инновационной активности в сфере телекоммуникаций и интеллектуальных услуг.

Досье "ДК"

По данным мониторинга, в прошлом году в Магаданской области уровень активности организаций, осуществляющих технологические инновации, составил 27%, маркетинговые – 6%, организационные – 19%. В 2010 году объем инновационных товаров, работ, услуг составил 2397 млн руб. (в 2009г. – 1368,2 млн руб.), или 5,2% общего объема отгруженной продукции в целом по обследованным организациям.

«Проведенное обследование показало, что в инновационную деятельность сегодня вовлекается все больше предприятий, и не только в ведущих отраслях – добыче полезных ископаемых, энергетике, рыболовстве, связи, но и в агропромышленном комплексе, стройиндустрии, в предоставлении различных видов услуг, и это вызывает удовлетворение, – комментирует ситуацию губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – Но в то же время стало особенно очевидно, что, если полагаться только на инициативу самих предприятий, мы не сможем добиться необходимых темпов модернизации экономики области в целом. Нужна система поддержки инноваций, включающая в себя организационные, консалтинговые, финансовые механизмы. Ее создание стало одним из приоритетов работы областной администрации».

В начале пути

В прошлом году особое внимание было уделено проблемам формирования рынка интеллектуальной собственности. Было создано Некоммерческое партнерство «Северо-Восточный центр интеллектуальной собственности», учредителем которого выступил в том числе и Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности. Как говорит начальник управления по инновационной политике администрации Магаданской области, д.э.н., профессор Галина ГОЛОБОКОВА, это существенно оживило изобретательскую деятельность как в научных центрах и академических институтах, так и среди индивидуальных изобретателей. Отмечен рост заявок на регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, патентов, товарных знаков и знаков обслуживания.

С 2010 года инновационные предприятия стали получать финансовую поддержку из средств НКО «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства». В качестве примеров поддержанных проектов в администрации области называют внедрение новых технологий по переработке отходов горного производства, которым занимается ЗАО «Вектор», проект, который реализует ООО «Луна-М», осваивающее технологию использования самосветящихся компонентов в производстве керамопластиковой облицовочной плитки. Это действительно новые для области производства, и опыт их организации должен послужить примером для других инноваторов.

С прошлого года на Колыме приступили к формированию областного реестра инновационных организаций малого бизнеса. Включение в него носит заявительный характер. В него уже вошло 13 предприятий, отвечающих инновационным критериям и имеющих основания рассчитывать на поддержку из регионального Фонда.

К диалогу о проблемах и перспективах формирования инновационной экономики Колымы подключились научные организации, вузы, представители бизнеса региона. А чтобы не остаться в замкнутом пространстве своей территории, Магаданская область стала активнее представлять себя на российских и международных мероприятиях с этой повесткой дня. Так, в прошлом году впервые в международной выставке «Интеллектуальная собственность – 2010» магаданские патенты и инновационные технологии были отмечены дипломом. В состав экспозиционных материалов вошли инновационные разработки Инновационно-технологического центра СВКНИИ ДВО РАН, ФГУП «МагаданНиро», Международного научно-исследовательского центра «Арктика» ДВО РАН, ГНУ «Магаданский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии» и ООО «Океанэкопродукт». Удачный опыт будет продолжен, территории есть, что предложить инвесторам, работающим в сфере инноваций.

«Одной из важнейших задач является выявление талантливых молодых людей, способных реализовывать поставленные цели, – рассказывает Галина Голобокова. – В Магаданской области базовым университетом стал СВГУ, где открыта специализация «Инновационный менеджмент». В 2010 году начало работать новое направление Президентской программы для молодежи региона: «Менеджмент в сфере инноваций», где были подготовлены 10 специалистов научных организаций и бизнес-структур и разработано 10 инновационных проектов. Для повышения инновационной культуры проводятся семинары по проблемам патентования и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, конкурсы инновационных проектов среди молодежи. Все это, на наш взгляд, обязательно даст хорошие результаты».

Раздвигая горизонты

Предпосылкой развития инновационной деятельности явилось то, что на территории Магаданской области с 1999 года действует Особая экономическая зона (ОЭЗ), которая обеспечила решение многих проблем модернизации. В прошлом году, к примеру, на приобретение нового оборудования и новых технологий из фонда Особой экономической зоны было выделено 57,5 млн рублей, почти в четыре раза больше, чем годом раньше.

Однако главные инвестиции в модернизацию должны делать все-таки сами предприятия, которые сегодня ограничены в собственных средствах. Именно это обстоятельство назвали главным тормозом на пути инноваций 49% предприятий, принявших участие в проведенном обследовании. 41% указали на высокую стоимость их внедрении, 26% – на высокий экономический риск. Тем временем потребность в инновационных технологиях, оборудовании, управленческих решениях растет. Насколько? Это покажет мониторинг, который будет проведен в этом году.

В области планируют создать электронный каталог патентной информации, который будет доступен всем предприятиям. И в том, что он будет наполнен новыми разработками, в областной администрации не сомневаются. К примеру, в настоящее время ведется работа по оформлению (защите) авторских прав на создаваемую установку по непрерывному выведению тяжелых минералов при отработке россыпных месторождений золота, разработчиком которой стал Восточный научно-исследовательский институт золотых и редких металлов (ВНИИ-1), а заказ на изготовление 15 комплектов установки размещен на ОАО «Магаданский механический завод». Перспективными являются инновационные проекты разработки Примагаданских месторождений бурого угля, производства перлитоматериалов из вулканического пепла, изделий из базальта, торфа. Инновационные технологии планируется также использовать при добыче свинца и разработке железоникелевых месторождений.

Кроме того, обсуждаются инновационные проекты по использованию альтернативных источников энергии, производству экологически чистых материалов и изделий из местного сырья, а также ГИС – технологий для высокоточных методов исследования горных пород. Предполагается использование современных достижений биотехнологий на основе потенциала морских гидробионтов региона, результатом внедрения может стать производство БАД, лекарственных средств и продуктов для рекультивации почв и для АПК. В перспективе планируется начало добычи углеводородов участков шельфа Охотского моря, реализация этих проектов сама по себе для региональной экономики является организационной инновацией, которая приведет к мощному развитию региональной промышленности и инфраструктуры.

Очевидно, что важнейшими факторами для успешной реализации прогнозных инновационных проектов должны стать создание в регионе благоприятной законодательной и инвестиционной среды, наличие инновационного потенциала и инфраструктуры. По мнению губернатора Магаданской области, поднять уровень инвестиционной привлекательности Колымы и реализовать эффективные инвестиционные проекты возможно при условии создания такого режима ОЭЗ, который способствовал бы разработке новейших технологий и региональных инновационных продуктов на основе рынка интеллектуальной собственности. Необходимы мотивирующие условия регионального и федерального уровня для более активного вовлечения в реализацию инновационных проектов частного бизнеса.

Так, по инициативе Магаданской области в итоговый документ третьего Международного Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», который проходил 26 апреля 2011 г. в Москве, включено положение о необходимости продления сроков функционирования ОЭЗ в целях реализации результатов созданных в них инновационных региональных механизмов (технопарков, бизнес-инкубаторов, и др.) для формирования рынка интеллектуальной собственности.