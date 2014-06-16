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Дальневосточная авиакомпания "Аврора" взяла в аренду пятый Boeing

16 Июня 2014, 16:07 | Дальний Восток

"Аврора" будет эксплуатировать Boeing 737-500 на международных и региональных воздушных линиях.

Boeing 737-500 относится к среднемагистральным воздушным судам, с дальностью полетов до 3700 километров и предназначен для перевозки 101 пассажира.

Воздушное судно сертифицировано для полетов в России и за рубежом, оснащено современным навигационным оборудованием.

В настоящее время парк воздушных судов Авиакомпании "Аврора" насчитывает 17 самолетов. Это шесть Аirbus A319, пять Boeing 737 и шесть Bombardier DHC-8-200/300.

В планах авиакомпании расширить парк региональных самолетов за счет самолетов DHC-8 Q4OO вместимостью до 76 мест для местных авиаперевозок и 19-местными самолетами DHC-6 Twinotter для выполнения полетов на местных воздушных линиях Приморского края.

Контрольный пакет "Авроры" в размере 51% находится у "Аэрофлота", остальные 49% переданы в собственность Сахалинской области.

"Аэрофлот" в 2012 году принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика. Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы САТ, которые в октябре 2013 года были переименованы в ОАО "Авиакомпания "Аврора". Контрольный пакет "Авроры" в размере 51% находится у "Аэрофлота", остальные 49% переданы в собственность Сахалинской области.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ОАО "Авиакомпания "Аврора".

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "Аэрофлот"  "Аврора"  boeing  авиа 



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Комментарии

  • Последний бровеносец17:50, 16.06.2014#

    А как же "Суперджет"???

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