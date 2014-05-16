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Дальневосточный филиал МТС остался без руководителя

16 Мая 2014, 18:13 | Дальний Восток

Игорь Егоров возглавил бизнес компании в ЦФО

Должность директора МТС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири пока остается вакантной.

Игорь ЕГОРОВ возглавил филиал ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири три года назад.

"Конечно, доля грусти в расставании с Дальним Востоком присутствует, но это естественно, когда ты работаешь в одной команде на протяжении 10 лет. Главное, чтоб результат твоей работы радовал и тебя, и твою команду, и твоих клиентов. А проекты… Уверен, их будет реализовано еще не меньшее количество. Дальне­восточный регион - один из самых высокопотенциальных для развития и сотового рынка, и бизнеса в целом", - сообщил Игорь Егоров "Золотому Рогу".

Отметим, что под руководством Игоря Егорова была проведена полная модернизация сетей МТС на территории всего Дальнего Востока и Восточной Сибири, запущена технология DC-HSDPA (увеличивает скорость передачи данных в сетях 3G до 42 Мбит/с), включены сети LTE в 12 городах Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев и Амурской области.

Компания также реализовала ряд крупных инфраструктурных проектов по строительству на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока собственных магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), было обеспечено покрытие федеральных трасс "Амур", "Уссури" и "Байкал", построены сети фиксированной связи в Приморском, Камчатском краях, Амурской области, республики Бурятия.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: назначение  мтс  связь 



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