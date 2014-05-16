Чукотка стремительно догоняет Амурскую область по золотодобыче

К 2019 году Чукотка может добывать от 30 до 39 тонн золота и 135-153 тонн серебра ежегодно.

Такие расчеты сделаны на основе данных о производительности горнорудных предприятий с учетом сроков освоения месторождений в период с 2014 по 2018 годы и прироста ресурсов и запасов рудного золота и серебра в результате исследования новых площадей.

За последние шесть лет в пользование было передано 19 площадей, перспективных на выявление золотых и золотосеребряных месторождений с общим ресурсным потенциалом около 900 тонн рудного золота и 6 тысяч тонн серебра, - сообщила агентству "Прайм" начальник отдела недропользования Департамента промышленной политики правительства Чукотского АО Татьяна КАШИРИНА.

Уровень добычи золота на Чукотке в ближайшей перспективе будет определяться производительностью рудников, прежде всего на месторождениях Купол, Майское, Двойное и Каральвеем. До 2017 года ожидается ввод в промышленную эксплуатацию двух новых золоторудных месторождений – Клен и Кекура, расположенных в неосвоенных, труднодоступных районах.

Уже в этом году уровень добычи может достичь 30 тонн золота и более 100 тонн серебра. По итогам 2013 года Чукотский автономный округ получил 24,646 тонны золота, став вторым после Амурской области, где было добыто 30,6 тонны, опередив остальные добывающие регионы ДФО.

Досье ZRPRESS.RU

Республика Саха (Якутия) - 22,307 тонны или на 4,6% больше 2012 года;

Магаданская область - 21,353 тонны, что больше на 3%;

Хабаровский край - 20,776 тонн, что больше на 15%;

Камчатский край - 2,54 тонны, что больше 19,4%.

Россыпная золотодобыча на Чукотке в ближайшей перспективе сохранится на уровне 1,9-2,0 тонн в год, хотя область располагает значительными запасами россыпного золота. Из 381 месторождений, стоящих на государственном балансе, лишь 13% переданы в пользование. В правительстве Чукотского АО одной из приоритетных задач, которые необходимо решить для развития золотодобычи из россыпей, называют упрощение процедуры предоставления в пользование участков недр.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.