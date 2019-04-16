На Дальнем Востоке появится еще один космодром

К этому Россию вынуждает сложная международная обстановка

Пусковая платформа "Морской старт", находящаяся в настоящее время в районе американской Калифорнии, может быть перебазирована на Дальний Восток, сообщает РИА "Новости" со ссылкой источник в ракетно-космической отрасли.

Как пояснил источник агентства, такое перебазирование необходимо для проведения космических запусков с платформы ракеты-носителя "Союз-5 light". Поскольку соглашение между Россией и США предусматривает запуск с платформы только российско-украинской ракеты "Зенит", другие ракеты, пока платформа будет находится у Америки, запустить с нее будет невозможно. Кроме того, что в отношении новой ракеты-носителя нужно провести сложные переговоры и заключить новое соглашение, российской стороне придется раскрыть американцам техническую документацию по проекту, а на это Москва не пойдет.

Таким образом в настоящее время рассматривается возможность перебазирования платформы на Дальний Восток в Советскую Гавань.

Ранее стало известно, что компания-владелец "Морского старта" S7 Sea Launch Limited расторгла контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома.