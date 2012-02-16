Владельцам независимых АЗС отрегулируют цены

16 февраля, ZRPRESS. Государство продолжает ужесточать регулирование рынка автомобильного горючего. Теперь оно намерено ограничить предельную надбавку на бензин для независимых АЗС. Как стало известно, рост стоимости топлива на них будет определяться по специальной формуле.

Ее разработало Минэнерго и предложило включить в договор с нефтяными компаниями. Если предложение будет принято, то надбавка, которую смогут устанавливать независимые АЗС, в этом году составит 4,5 тыс. руб. за тонну продаваемого горючего. В случае ее превышения компаниям грозит штраф или расторжение контракта, пишет РБК daily.

Минэнерго рекомендует российским нефтяным компаниям ввести в договор купли-продажи топлива между нефтебазами и независимыми розничными операторами пункт, согласно которому последние будут устанавливать розничную цену на дизтопливо и бензин по формуле, рассказали РБК daily источники, знакомые с предложением ведомства. Цена топлива на АЗС должна быть равна сумме его стоимости на нефтебазе и премии. Она в 2012 может быть установлена на уровне 4,5 тыс. руб. за тонну, что составляет около 3,5 руб. за литр АИ-92 и 3,6 руб. за литр дизтоплива, с последующей ежегодной индексацией на уровень инфляции.

Если надбавка будет выше указанной, то ведомство предлагает включить в договоры штрафные санкции в адрес недобросовестных покупателей вплоть до прекращения им отгрузки товара. В Минэнерго полагают, что эта мера позволит ограничить необоснованное обогащение отдельных операторов розничного рынка. Так, например, в Сахалинской области «Роснефть» продает бензин АИ-92 по цене около 28 руб. за литр, в то же время средняя цена у независимых операторов, которые закупают топливо мелким оптом, в том числе и у «Роснефти», составляет 35,3 руб. за литр.

В Минэнерго подтвердили, что такое предложение действительно было разработано «для того, чтобы граждане России имели возможность приобретать топливо без лишней накрутки». Оно уже направлено в ФАС и Минэкономразвития. По мнению Минэнерго, в случае принятия таких мер внутренний рынок получит прозрачный механизм ценообразования, а у операторов АЗС не будет возможности извлечь необоснованный доход. При этом розничным операторам, в свою очередь, будет гарантирован дифференциал между мелкооптовой ценой и ценой на АЗС, который позволит реализовывать топливо, получая прибыль, а не работать в убыток. При этом в министерстве отмечают, что практика рекомендации конечной цены продукции в России уже существует для ряда продуктов.

Минэкономразвития на запрос вчера не ответило. «В настоящее время ФАС анализирует это предложение Минэнерго», — сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, добавив, что свою позицию антимонопольная служба представит в ближайшее время.

Вертикально интегрированные нефтяные компании в обсуждении этой инициативы не участвовали, рассказали в двух ведущих нефтяных компаниях. «Предлагаемая Минэнерго мера не позволит недобросовестным операторам топливного рынка спекулировать ценами», — сказали в «Роснефти», добавив, что сама компания всегда придерживалась политики умеренного ценообразования.

«Премия на топливо для независимых АЗС колеблется от нуля, как это было в период кризиса на нефтепродуктовом рынке, до 7 руб. за литр. Сейчас средняя премия в зависимости от региона составляет 3—6 руб. за литр, и устанавливают ее компании, кому как позволит совесть», — рассказал один из независимых участников нефтепродуктового рынка. Идею Минэнерго он считает хорошей. «Если будет стабильная премия, значит, будет живая конкуренция между независимыми АЗС — каждая из них будет стремиться предоставить лучшие услуги», — полагает он.

В то же время эксперты выступают против административного вмешательства в розничное ценообразование. «Любые попытки ручного регулирования приведут к дефициту топлива и другим кризисным явлениям», — считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Кроме того, розница — это единственный конкурентный сектор в отрасли, в отличие от добычи и переработки нефти, отмечает эксперт, поясняя, что сверху на розничные цены давит рыночная конкуренция, а снизу — оптовые цены.

Директор по развитию и маркетингу центра «Кортес» Павел Строков отмечает, что предложение Минэнерго носит рекомендательный характер и предусматривает только одностороннюю ответственность — со стороны независимых АЗС. Впрочем, по его подсчетам, формула вполне применима для мелкооптового рынка — независимые операторы ничего не будут терять даже в кризисные для топливного рынка периоды. Но неясно пока, будет ли каким-либо образом регулироваться мелкооптовая цена.

«Золотой Рог».