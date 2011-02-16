Интернет-торговля становится популярной

Оборот интернет-торговли в России, по прогнозам экспертов, в этом году достигнет $850 млн. Основные тенденции развития отечественной онлайновой коммерции были озвучены на первой конференции "Электронная торговля-2005", состоявшейся в начале октября в Москве. Мероприятие станет ежегодным. По мнению участников конференции, сфера интернет-торговли в России в настоящее время динамично развивается, причем в 2005 г. ожидается еще более интенсивный подъем: эксперты прогнозируют, что рост отрасли в этом году превысит 50%.

Оценить реальные объемы интернет-продаж в России достаточно сложно, говорят эксперты. "Все зависит от методики расчетов, - отметил исполнительный директор Национальной ассоциации участников электронной торговли Антон НИКОЛЬСКИЙ. - По нашим оценкам, если учитывать все сделки, совершенные через Интернет (включая, например, и заказы через сайты крупных торговых сетей, таких как "Эльдорадо", "М.видео" и т. д.), то в 2004 г. объемы отрасли интернет-торговли в России составили порядка $700-950 млн". По его словам, последние пару лет торговля через Интернет в России развивалась стабильными темпами - 40-50% в год.

Впрочем, участники рынка озвучили несколько другие данные. "Мы прогнозируем в 2005 г. рост отрасли до $850 млн, - заявил генеральный директор компании "Оборот.ру" Павел КОРОТОВ. - В настоящее время интернет-торговля в России составляет примерно 0,7% от общего объема непродовольственной розницы в России. Для сравнения, в США, где продажи через Интернет считаются значительно более популярными, ее доля - 2,5%". Очевидно, говорят эксперты, что потенциал развития у отечественной онлайн-коммерции есть, и в 2005 г. ее рост, вероятно, превысит показатели предыдущих лет и составит более 50%.

По мнению экспертов, бурному развитию интернет-продаж в России способствуют несколько факторов. "Во-первых, в последнее время наметился рост потребительского спроса на покупки через Интернет в российских регионах, - говорит Антон Никольский. - В самых развитых регионах, например в Москве, значительный подъем интернет-продаж происходит и за счет бурного развития широкополосного доступа в Интернет. По нашим данным, сейчас более 30% жителей столицы являются пользователями Интернета". Кроме того, по его словам, развитию электронной торговли способствует и развитие различных электронных способов оплаты услуг - различных платежных систем, кредитных карт и т.д

Участники рынка говорят и о другой, не менее важной тенденции - изменении менталитета покупателей. "Сейчас около 50% платежеспособной интернет-аудитории уже имеют опыт взаимодействия с электронными магазинами, но покупают "от случая к случаю", - отметил Павел Коротов. - Если несколько лет назад перед ресурсами онлайн-коммерции стояла задача привлечения в магазин новичков, убеждения их в преимуществах электронной торговли, то сейчас работа идет с опытной аудиторией, которую необходимо стимулировать к более частым покупкам, покупкам на большие суммы".

Очевидно, с ростом популярности онлайновых покупок через Всемирную паутину для сохранения лояльности клиентов интернет-компаниям стоит обратить внимание и на уровень сервиса, в частности, на повышение качества услуг операторов call-центров, непосредственно общающихся с покупателями. "Не секрет, что 20% работы оператора - это звонки клиентам, оставившим заказ на сайте, а 80% - это помощь в оформлении заказов клиентам, звонящим по указанным телефонам, а точнее - продажа товара", - отметила начальник отдела продаж аутсорсингового call-центра компании "Арктел" Яна КОТИВЕЦ. Магазины электронной торговли очень часто обращаются к услугам аутсорсинговых call-центров для приема заказов и обслуживания клиентов. "Эта тенденция рынка объяснима: нужно содержать штат операторов, а обучение персонала - дело недешевое, - прокомментировал директор по продажам и маркетингу компании "Арктел" Дмитрий РОНИН. - Преимущество аутсорсинговых call-центров в том, что мы учим операторов, проводим тренинги.

Естественно, представитель электронного магазина общается с персоналом, потому что операторы должны знать о товаре все, без этого продажа невозможна". Кроме того, по его словам, через call-центры компании всегда могут получить статистику звонков, по которой можно проанализировать не только эффективность рекламы, но и покупательский спрос.