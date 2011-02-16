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Приморцы полюбили Грецию
Лето уже не за горами, а от предложений туристических компаний разбегаются глаза: Вы еще в раздумьях? Корреспондент "ЗР" провел опрос среди приморских турфирм, дабы выяснить, какие маршруты были особенно популярны в летнем сезоне прошлого года.
На китайском направлении, помимо шоп-туров, набирают очки экскурсионные маршруты. И если раньше многие предпочитали, что называется, поближе и подешевле, то в прошлом году вырос спрос на Сиань, Лоян, Гонконг, Санью. В компании "Мирабель-тур" рассказали, что тур "К истокам китайской цивилизации" в 2005 г. вошел в число самых популярных, хотя стоимость его достаточно высока. Стало быть, приморцев влечет в Поднебесную не только меркантильный интерес... Ну а среди тех, кто хочет в отпуске поправить свое здоровье, пользуются спросом Аньшань, Удаляньчи, и, конечно, Далянь, где можно сочетать лечение с экскурсионной программой.
Менеджеры приморских турфирм отмечают, что китайские туры востребованы практически круглый год, страны Юго-Восточной Азии (Въетнам, Таиланд, Сингапур и др.) больше привлекают туристов зимой, когда так хочется тепла и солнца, а вот в летний период растет популярность европейских маршрутов.
В прошлом году в фаворе были Франция, Италия и Испания, причем многие туристы решили совместить экскурсии с отдыхом на морском побережье. Еще одно актуальное направление - автобусные туры по старушке Европе: такое путешествие дает возможность за две недели увидеть сразу несколько стран. Что же касается индивидуальных туров, то в компании "Гелиос Трэвел" отметили растущий интерес к Греции: приморцы с удовольствием отдыхают и в материковой части страны, и на островах.
Если говорить о путешествиях по России, то в летний период востребованы экскурсионные туры в Санкт-Петербург - на другой конец нашей огромной страны, а также на Черноморском побережье (Анапа, Сочи, Туапсе, Геленджик и др.)
И, конечно, многие туристические компании отмечают возросший спрос на внутренний туризм. Летом особенно популярны прогулки на катерах (однодневные или на весь уик-энд), отдых на островах, в санаториях и базах на морском побережье, а также всевозможные экскурсии. В хит-параде фирмы "Анкувер" с июня по сентябрь 2005 г. первые места занимают поездки в аквапарк под Находкой, на Кравцовские водопады и в Екатериновские пещеры.
В компании "Мирабель Тур" среди самых востребованных маршрутов называют "Озеро лотосов", "Очарование южного Приморья" и экскурсию на водопады в Лазовском районе с посещением острова Петрова. "Среди наших клиентов есть такие, кто прошел уже все маршруты по Приморью, а их у нас более 60, - говорит генеральный директор компании Елена АНДРЕЕВА, - поэтому мы постоянно разрабатываем новые туры. Путешествовать по Приморью сегодня модно!"
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