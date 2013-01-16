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"Аэрофлот" не будет брать на борт туристов с гарантийными письмами от китайских турфирм
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило российских туристов, посещающих Китай, что безвизовый въезд в Поднебесную при наличии только гарантийных писем от китайских турфирм невозможен.
"Погранслужба КНР в целом ряде случаев отказывала российским гражданам, предъявлявшим гарантийные письма китайских турфирм, во въезде в страну с мотивировкой "отсутствие визы", - говорится в сообщении Ростуризма, опубликованном на сайте ведомства.
Как поясняет Ростуризм со ссылкой на заявление "Аэрофлота", в прошлом году произошел ряд случаев, когда граждане РФ, следующие в КНР, предъявляли в качестве обоснования безвизовой поездки различной формы гарантийные письма китайских турфирм.
Соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках не предусматривает безвизовый въезд для туристов, имеющих на руках подобные документы: при въезде в Китай россияне должны предъявить либо визу, либо установленный соглашением список группы, следующей в Китай в рамках программы безвизового туризма.
"Пассажиры с гарантийными письмами китайских турфирм к перевозке на рейсы "Аэрофлота" приниматься не будут", - добавили в Ростуризме.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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А как же безвизовый транзит в Пекине и Шанхае? Или на эти договоренности Аэрофлоту побоку?