"Аэрофлот" не будет брать на борт туристов с гарантийными письмами от китайских турфирм

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило российских туристов, посещающих Китай, что безвизовый въезд в Поднебесную при наличии только гарантийных писем от китайских турфирм невозможен.

"Погранслужба КНР в целом ряде случаев отказывала российским гражданам, предъявлявшим гарантийные письма китайских турфирм, во въезде в страну с мотивировкой "отсутствие визы", - говорится в сообщении Ростуризма, опубликованном на сайте ведомства.

Как поясняет Ростуризм со ссылкой на заявление "Аэрофлота", в прошлом году произошел ряд случаев, когда граждане РФ, следующие в КНР, предъявляли в качестве обоснования безвизовой поездки различной формы гарантийные письма китайских турфирм.

Соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках не предусматривает безвизовый въезд для туристов, имеющих на руках подобные документы: при въезде в Китай россияне должны предъявить либо визу, либо установленный соглашением список группы, следующей в Китай в рамках программы безвизового туризма.

"Пассажиры с гарантийными письмами китайских турфирм к перевозке на рейсы "Аэрофлота" приниматься не будут", - добавили в Ростуризме.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.