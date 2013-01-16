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"Аэрофлот" не будет брать на борт туристов с гарантийными письмами от китайских турфирм

16 Января 2013, 18:36 | Дальний Восток

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило российских туристов, посещающих Китай, что безвизовый въезд в Поднебесную при наличии только гарантийных писем от китайских турфирм невозможен.

"Погранслужба КНР в целом ряде случаев отказывала российским гражданам, предъявлявшим гарантийные письма китайских турфирм, во въезде в страну с мотивировкой "отсутствие визы", - говорится в сообщении Ростуризма, опубликованном на сайте ведомства.

Как поясняет Ростуризм со ссылкой на заявление "Аэрофлота", в прошлом году произошел ряд случаев, когда граждане РФ, следующие в КНР, предъявляли в качестве обоснования безвизовой поездки различной формы гарантийные письма китайских турфирм.

Соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках не предусматривает безвизовый въезд для туристов, имеющих на руках подобные документы: при въезде в Китай россияне должны предъявить либо визу, либо установленный соглашением список группы, следующей в Китай в рамках программы безвизового туризма.

"Пассажиры с гарантийными письмами китайских турфирм к перевозке на рейсы "Аэрофлота" приниматься не будут", - добавили в Ростуризме.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: АТР  международное сотрудничество  туризм  китай  авиаперевозки  аэрофлот 



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Комментарии

  • Псевдоним22:02, 16.01.2013#

    А как же безвизовый транзит в Пекине и Шанхае? Или на эти договоренности Аэрофлоту побоку?

  • Псевдоним09:51, 17.01.2013#

    Здесь о транзите речь не идет. Для безвизового транзита нужно иметь авиабилеты из КНР (Пекина или Шанхая) в третью страну.

  • koka13:27, 19.01.2013#

    либо в страну третьего мира:))))

  • Псевдоним12:11, 17.01.2013#

    Соверненно верно, данное решение Аэрофлота ни коим образом не относится к безвизовому транзиту.

  • Псевдоним13:42, 19.01.2013#

    мочить нанайцев!

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