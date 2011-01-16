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Камин - домашний кинотеатр
Что поможет не чувствовать одиночества в большом доме или сделать семейные вечера спокойными и романтичными? Конечно, камин. Приятно посидеть у огонька, расслабиться, почитать книгу или просто помечтать...
Печи и камины приобретают сейчас всё большую популярность, и не только потому, что это дань моде. Они делают наш дом уютным и индивидуальным, украшают его и защищают от капризов природы или коммунальных служб. Современные камины не только красивы, но и прекрасно справляются с поддержанием тепла в доме, а также полезны в решении многих других проблем.
Например, они могут стать шикарной подставкой под домашний кинотеатр! На верхней полке располагается панель, все мультимедийные устройства удобно устраиваются на полках. И ваш телевизор стоит не на обезличенной функциональной подставке, а на камине! Такой электрокамин предоставляет уникальную возможность одновременно наслаждаться игрой языков пламени и смотреть любимый фильм.
Есть несколько видов подобных каминов. Представляем один из них - камин - домашний кинотеатр Pasadena от ClassicFlame (™). Его полки выдержат всю необходимую аппаратуру. Благородство портала подчеркивается цветом "темный шоколад". В комплект камина входят три вида боковых дверок: стеклянные, деревянные и со встроенными колонками, которые позволят органично вписать этот камин в любой интерьер.
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