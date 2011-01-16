Проекты от коттеджа до небоскреба

ОАО "Приморгражданпроект" идет к своему юбилею, удерживая позиции регионального лидера среди проектных институтов

В следующем году ОАО "Приморгражданпроект" исполнится 80 лет. Этот проектный институт с первых дней своей истории стал ведущим в Приморье по проектированию объектов гражданского строительства - жилья, объектов соцкультбыта, инженерной инфраструктуры и пр. Это лидерство остается за ним и сегодня - считает генеральный директор Игорь ШПАКОВСКИЙ.

- Игорь Леонидович, одним из национальных проектов на долгие годы вперед в России объявлен "Доступное и комфортное жилье". Чем институт, собственно, и занимался всю "свою жизнь". Хотя в последнее время заметно, что во Владивостоке много в этом ключе стало строиться по проектам архитекторов из других приморских компаний.

- Сложилось ошибочное мнение, что мы ушли с рынка коммерческого проектирования жилья. Но это не так.

Действительно, в последние годы институт привлечен к решению глобальных задач, выполнению крупных бюджетных заказов, поиску сложных решений, участию в государственных контрактах, гарантирующих большие объемы работ, и именно они в основном и формировали наш портфель заказов. Проектированием жилья стали заниматься другие проектные организации. Однако качество проектирования от этого не улучшилось. Сегодня мы в полном объеме проектируем новое жилье и объекты соцкультбыта Приморья.

Подробно о возможностях и выполненных проектах можно узнать на сайте www.pgp.vl.ru

- А есть ли у ПГП для этого какие-то резервы, силы?

- Мы развиваемся и имеем хороший потенциал. Если по итогам прошлого года объем проектных работ, выполненных институтом, составил около 147 млн руб., то в этом, если удастся получить техусловия и исходные данные по ряду проектов, возможно выйти на 230-250 млн. А в целом наши проектные мощности позволяют осваивать около 300 млн руб. в год. Сегодня мы очень конкурентоспособны.

- И чем вы остаетесь привлекательны для заказчиков жилых домов?

- Институт стал гибче в работе с ними и по срокам исполнения, и по ценовой политике. Мы готовы существенно облегчить жизнь своего клиента. Сейчас вводим в эксплуатацию новые программные средства, которые позволяют воплощать в жизнь более быстро и качественно практически любые идеи. Заказчик может не только посмотреть свой будущий проект в виде 3D, но и "прогуляться" по проектируемому зданию, полюбоваться интерьером и т.д. Сроки выполнения проектов становятся гораздо меньше.

- Если наглядно, то каковы стоимость проекта и сроки проектирования вами, например, монолитного 16-этажного дома общей площадью 7,2 тыс. кв. м?

- В "усредненных показателях" стоимость проекта коробки нового многоэтажного жилого дома без инженерных сетей сегодня измеряется рыночной ценой - $18-24 за 1 кв. м. И мы готовы выдерживать этот уровень.

При наличии всех исходных данных, запроектировать сложный современный жилой многоквартирный дом можно в течение пяти-восьми месяцев. Но этот срок может существенно увеличить геология участка.

- Готов ли коллектив к резкому росту объемов?

- У нас лучшие специалисты! Имеются такие профессионалы, которых у других просто нет, и не будет. Они есть по всем направлениям, которые сегодня ведет институт, и им хорошо знаком не только отечественный опыт строительства и проектирования, но и опыт соседних стран АТР - США, Японии, КНР, Республики Корея. Это подтверждено соответствующими лицензиями.

Институт является самым профессиональным и самым крупным в Приморье проектировщиком - в его штате около 250 человек.

- Что еще делает выполнение задачи увеличения "выхода жилья" реальным?

- Изначально наш институт был создан для гражданского строительства. Он не только не потерял своих преимуществ, но и приобрел новые. Так, у нас имеются договора более чем с 220 предприятиями, внедряющими в домостроение новые технологии, - это работы по гидроизоляции и электрике, водоснабжению и энергосбережению, конструкторским решениям, утеплению фасадов, вентиляции и кондиционированию и пр. В зале технического совета для заказчиков постоянно проводятся бесплатные семинары, где специалисты знакомят их с новинками строительной отрасли.

Пожалуй, ни у одного другого приморского проектного института сегодня нет такого, как у нас, современного отдела научно-технической информации с богатой библиотекой. Мы обладаем абсолютным объемом информации по гражданскому строительству для объектов повторного применения. В справочно-информационном фонде института собрано около 80 тыс. единиц хранения. И он постоянно пополняется. Мы тратим большие деньги на приобретение специальной литературы и нормативных сборников. В архиве собрана наиболее полная история развития многих приморских городов и поселков.

Мы делаем ставку на передовые технологии проектирования, поэтому затраты на обновление программного обеспечения значительны. Ни для кого не секрет то, что стоимость минимально необходимого пакета программ для организации рабочего места проектировщика может составлять сотни тысяч рублей. Рынок предлагает множество программных продуктов, различных по цене и функционалу. В качестве корпоративного стандарта нами принята платформа фирмы Autodesk, программные продукты которой обеспечивают нам возможность выпуска высококачественной проектной документации, что значительно упрощает процесс прохождения экспертизы. Практически все проекты заказчик может получить в электронном виде.

То, чем мы сегодня владеем, позволяет нам выполнить любую архисложную задачу. Мы готовы к малым коммерческим заказам, например, сделать проект коттеджа, небольшого кафе.

Мы хотели бы видеть среди наших заказчиков всех, кто желает строить. Конечно, не каждый заказчик сегодня может профессионально заниматься организацией стройки. Поэтому мы создаем при себе отдел заказчика. Подобрали для него несколько опытных специалистов, которые будут помогать нашим клиентам в сборе исходных данных и получении согласований, что обеспечивает сначала проектирование, а затем - строительство. А еще мы уже имеем свой небольшой опыт и собственную организацию по строительству жилья.

- Известно, что вы завершаете строительство своими силами первого жилого дома в районе 3-й Рабочей.

- Да, он уже в стадии сдачи. Так получилось, что заказчик рассчитался за проект изделиями КПД, и нам пришлось строить. Изучив рынок нового жилья, мы пришли к выводу, что строить выгодно, и сейчас уже сами можем выступать в качестве подрядчика, который строит объекты "под ключ".

Структуру заказчика мы готовы предоставить нашим клиентам уже на все 100%. Нам легче, чем другим проектным организациям, отстаивать позицию заказчика, когда он получает исходные данные или техусловия. Мы объективно лучше знаем текущую ситуацию в городе и многое, что его ждет в будущем: его специфику, геологию и рельефы, какие строительные технологии и конструкторские решения здесь наиболее подходящие и т. д. К тому же к нашим специалистам есть определенное уважение, и часто им удается настоять на оптимизации исходных данных, технических условий, снизить затраты инвестора на ряде других этапов.

Именно специалистами института были разработаны современная концепция развития Владивостока и его генплан. Это важный показатель уровня ПГП.

- Ранее ваш институт проектировал жилье целыми микрорайонами. Продолжается ли эта традиция?

- Да. Большую часть микрорайонов, которые проектировались и до сих пор проектируются во Владивостоке, решает институт. У нас есть такие возможности, опыт, и мы не отстаем от новых тенденций.

Так, недавно нами были подготовлены планировочные решения и привязки домов по пяти районам нового жилого комплекса "Снеговая падь". В этом году Минобороны выделены средства на проект жилого района, включая изыскания. Мы собираемся принять участие в этом конкурсе. И уже, не дожидаясь его результатов, приступили к расчетам по застройке, проектам объектов соцкультбыта. Делаем работу за свои деньги, в чем-то рискуя. Но мы уверены, что это нужно, и когда город спросит - у нас уже будет что ему предложить.

Именно благодаря тому, что мы - крупная организация, мы можем позволить себе рисковать, делая какую-то часть работ авансом.

В ближайшее время мы завершаем "зонирование и функциональное использование земель в рамках границ муниципального образования Городской округ г. Владивосток".

Помимо этого институт по-прежнему остается генпроектировщиком других городов и поселков Приморья.

- Над какими объектами институт работает сегодня?

- Кроме упомянутых выше проектов мы проектируем жилые комплексы "Победа" и "Аквамарин", ведем авторский надзор за строительством 18-этажных зданий, жилых домов на ул. Полевой, Каплунова, комплексом "Два капитана", прорабатываем генплан застройки ул. Лейтенанта Шмидта, проектируем во Владивостоке спортивно-концертный комплекс в парке Минного городка, новый водовод и насосные станции для Владивостока. Наш океанариум, если этот проект будет реализован, сможет войти в десятку, а то и в пятерку лучших в мире. В с. Рощино проектируем школу, в п. Смоляниново - административное здание, в Уссурийске - кафе и развлекательный центр.

При проектировании учитывается новое, но опора - на многолетние наработки. Мы можем рассчитывать и делать архитектурные решения и конструкции на уровне иностранных проектов. Другое дело - готовы ли к таким расходам наши заказчики? К сожалению, мало инвесторов, которые хотят тратить деньги на оригинальные решения. А мы готовы выполнить самые сложные архитектурные задачи.

Недавно в институте был создан новый конструкторский отдел, появилась молодежная мастерская со своим своеобразным пониманием современной архитектуры. Конечно, и те, кто у нас работает давно, тоже проектируют на высоком уровне, но каждое новое поколение видит архитектурно-планировочные решения по-другому. Институт готов предложить проект в стиле, который нравится заказчику. Сегодня среди заказчиков ОАО "Приморгражданпроект" - простые граждане, частные и государственные структуры. Они обращаются к нам, потому что наша работа - это хорошая гарантия качества проекта, проектирование с соблюдением всех норм и сокращение сроков. У нас есть отделы изысканий, диагностики, и если рождается что-то новое, то под это мы создаем новый специализированный отдел, куда привлекаем ведущих специалистов, способных сделать полный "комплекс": геологию, картографию, предварительные работы, эскизный проект, стадию проект и рабочий проект. Штамп "ПГП" на проектно-сметной документации - это знак качества в проектировании.

Тел. (4232) 41-41-61, e-mail: office@pgp.vl.ru, www.pgp.vl.ru.