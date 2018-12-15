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Приморцы недоумевают: о каком падении цен на красную икру говорил Путину глава Росрыболовства?
Падение цен, похоже, произошло только в Москве
В 2018 году вылов рыбы в России впервые с 1992 года превысит 5 млн т. Такой прогноз сделал на встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Значительный вклад в этот показатель внес рекорд по вылову лососевых — 676 тыс. т. По словам главы Росрыболовства, это уже привело к снижению оптовых цен на красную икру в два раза. Илья Шестаков предложил создать рыбную биржу, чтобы реализовывать продукцию через российскую аукционную площадку. Объем запланированных инвестиций в отрасль составляет 132 млрд рублей, пишут «Известия».
В начале встречи глава Росрыболовства Илья Шестаков доложил о предварительных итогах 2018 года. Рост объема вылова рыбы на сегодняшний день составляет почти 6%.
— В этом году мы преодолеем планку, мы уверены в этом, в 5 млн т. Последний раз 5 млн т мы ловили в 1992 году. Там было 5,6 млн т. С тех пор такой отметки не добивались. Всё это, конечно, благодаря тем мерам поддержки и тем мерам регулирования, которые сейчас есть, — сказал руководитель агентства. — Основной вклад, конечно, внесла в итоги лососевая путина 2018 года.
— Она была необычная, — констатировал Владимир Путин.
Улов лососевых составил 676 тыс. т — это рекорд за всю историю наблюдений, заявил Илья Шестаков.
— Красную икру куда дели? — поинтересовался президент.
Красная икра, в основном горбуши, предназначена для внутреннего потребления, ответил глава Росрыболовства. Он пояснил, что это социально значимый вид рыбы, и цена на нее снизилась.
— Оптовая в два раза, в магазинах чуть поменьше. Но действительно, такой рекордный «урожай» нам позволил это сделать, — сказал Илья Шестаков.
Богатый улов рыбы сказался и на пополнении российского бюджета. Так, за девять месяцев 2018 года поступление налогов от отрасли составило около 34 млрд рублей, это на 10% больше аналогичного показателя прошлого года, подчеркнул глава федерального агентства.
Рост зафиксирован и в сфере аквакультуры. За девять месяцев этого года повышение объемов производства товарной рыбы составил 6%, рассказал Илья Шестаков. По его словам, федеральное агентство увеличивает количество участков, предоставленных в пользование для ее разведения. Активно развивается и выращивание устриц и мидий в Крыму и Приморском крае.
В России необходимо создать собственную рыбную биржу, полагает руководитель Росрыболовства.
— Сейчас, вы знаете, еще один крупный логистический проект на мысе на зиму планируется, что будет развиваться, и там у нас большие перспективы с точки зрения организации рыбной биржи. Потому что сейчас вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах, мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку. Но для этого действительно необходимо создание соответствующей инфраструктуры, — поделился планами Илья Шестаков.
Руководитель Росрыболовства также рассказал о планах по развитию отрасли в 2019 году: готовится спуск на воду шести судов. Всего же по инвестиционной программе будут построены 33 рыбопромысловых судна и 22 береговых завода. По словам Ильи Шестакова, общий масштаб вложений составит 132 млрд рублей.
Между тем, достаточно одного похода в магазины или на рынки Владивостока чтобы убедиться в том, что торговля даже и не собирается снижать цены на деликатесы. Ни о каком снижении цен даже не помышляют и опровые поставщики. И дело даже не в наступающем Новом годе. Просто такие маленькие города, как Владивосток (что говорить о других населенных пунктах Дальнего Востока) уже давно не представляют особого интереса для рыбных корпораций. Поэтому здесь для них главная цель - не потенциальное расширение рынка или заинтересованность в привлечении нового потребителя, а исключительно желание максимально "отбить" те небольшие объемы продукции, которые сюда поставляются.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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