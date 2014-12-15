В Приморье авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на первые пассажирские рейсы DHC-6

Начало выполнения регулярных пассажирских рейсов по маршруту Владивосток – Кавалерово – Пластун – Терней на новом самолёте DHC-6 запланировано на 22 декабря 2014 года. Авиакомпания «Аврора» уже открыла продажу билетов по данному маршруту.

В департаменте промышленности и транспорта Приморского края сообщают, что пока специалисты авиакомпании осуществляют технические рейсы по указанному маршруту с целью проверки летного состояния воздушного судна, готовности аэродромов к приему новых самолетов, а также дополнительных тренировок летчиков. Один из таких рейсов запланирован на сегодня, 15 декабря.

Отметим, стоимость билетов из Владивостока в Кавалерово составит 990 рублей, из Кавалерово в Пластун – 480 рублей, из Владивостока в Пластун – 1 201 рубль и из Владивостока в Терней – 1 381 рубль.

Рейсы по данному направлению и обратно будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. После начала полетов на новом воздушном судне специалисты подсчитают пассажиропоток и рассмотрят возможность организации второго рейса в неделю – по пятницам.

Напомним, первый из двух приобретенных в Приморье самолетов DHC-6 TwinOtter 400 поступил в регион в конце августа, второй – в конце октября.

7 ноября первый из самолетов успешно совершил тестовый полет из Владивостока в поселок Пластун и обратно. Этот полет был выполнен в целях подготовки экипажа DHC-6 по программе подготовки летного состава.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, восстановление краевых авиалиний решает сразу три задачи.

«Во-первых, это просто удобно для жителей, во-вторых, это развитие туризма и, в-третьих, позволит повысить деловую активность», - заявлял ранее Владимир Миклушевский.

При этом цены на билеты за счет дотаций из краевого бюджета останутся доступными для людей. В следующем году, по решению главы региона, сумму субсидий планируется увеличить почти в пять раз – с 80 до 345 миллионов рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.