www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.42 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.22 р. 10 CNY: 96.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

В Приморье авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на первые пассажирские рейсы DHC-6

15 Декабря 2014, 13:16 | Дальний Восток

Начало выполнения регулярных пассажирских рейсов по маршруту Владивосток – Кавалерово – Пластун – Терней на новом самолёте DHC-6 запланировано на 22 декабря 2014 года. Авиакомпания «Аврора» уже открыла продажу билетов по данному маршруту.

В департаменте промышленности и транспорта Приморского края сообщают, что пока специалисты авиакомпании осуществляют технические рейсы по указанному маршруту с целью проверки летного состояния воздушного судна, готовности аэродромов к приему новых самолетов, а также дополнительных тренировок летчиков. Один из таких рейсов запланирован на сегодня, 15 декабря.

Отметим, стоимость билетов из Владивостока в Кавалерово составит 990 рублей, из Кавалерово в Пластун – 480 рублей, из Владивостока в Пластун – 1 201 рубль и из Владивостока в Терней – 1 381 рубль.

Рейсы по данному направлению и обратно будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. После начала полетов на новом воздушном судне специалисты подсчитают пассажиропоток и рассмотрят возможность организации второго рейса в неделю – по пятницам.

Напомним, первый из двух приобретенных в Приморье самолетов DHC-6 TwinOtter 400 поступил в регион в конце августа, второй – в конце октября.

7 ноября первый из самолетов успешно совершил тестовый полет из Владивостока в поселок Пластун и обратно. Этот полет был выполнен в целях подготовки экипажа DHC-6 по программе подготовки летного состава.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, восстановление краевых авиалиний решает сразу три задачи.

«Во-первых, это просто удобно для жителей, во-вторых, это развитие туризма и, в-третьих, позволит повысить деловую активность», - заявлял ранее Владимир Миклушевский.

При этом цены на билеты за счет дотаций из краевого бюджета останутся доступными для людей. В следующем году, по решению главы региона, сумму субсидий планируется увеличить почти в пять раз – с 80 до 345 миллионов рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: перевозки  Аврора  приморье  авиакомпании  dhc-6  транспорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru