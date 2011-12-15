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Каким быть туризму на Дальнем Востоке?
Этот вопрос станет главным на международной туристической конференции, которая пройдет во Владивостоке с 19 по 21 мая по инициативе Международной сети экспертов в области экологического туризма (World Wise Ecotourism Network) при участии Института устойчивого развития (Владивосток) и регионального отделения Российского союза туриндустрии.
Для участия в ней приглашены представители некоммерческих экологических организаций, турбизнеса, туристических администраций 11 регионов Дальнего Востока России и Восточной Сибири, а также США, Канады, Германии и других стран. Как сообщили в оргкомитете конференции, "все они, а также ученые из разных стран и представители местных коренных народов выскажут свою точку зрения относительно перспектив развития туризма в регионе".
Работа конференции пройдет в трех секциях: экотуризм, туризм и сфера гостеприимств.
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