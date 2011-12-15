Ростуризм ждет предложений по развитию внутреннего туризма

Сбор предложений от субъектов РФ, а также муниципальных образований и юридических лиц по реализации в 2012 году мероприятий целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» продлен до 23 октября 2011 года.

По мнению представителей ведомства, реализация данной Программы позволит повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль.

Как сообщила пресс-служба Ростуризма, мероприятия программы направлены на повышение эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках и совершенствование системы подготовки кадров.