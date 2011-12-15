Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Ростуризм ждет предложений по развитию внутреннего туризма
15 Декабря 2011, 00:44 | Дальний Восток
Сбор предложений от субъектов РФ, а также муниципальных образований и юридических лиц по реализации в 2012 году мероприятий целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» продлен до 23 октября 2011 года.
По мнению представителей ведомства, реализация данной Программы позволит повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль.
Как сообщила пресс-служба Ростуризма, мероприятия программы направлены на повышение эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках и совершенствование системы подготовки кадров.
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма
- Чартеры на Сайпан и Гуам из Владивостока и Хабаровска возобновят японцы
- "Трансаэро" полеты гарантирует
- На Дальний Восток туристов завлекают танцами с бубном
- Владивосток получит право на безвизовых авиатуристов из 20 стран
- Якутия туристическая: опыт соседа
- Тимофей РОГОЖИН, гендиректор Russia Discovery: У Дальнего Востока нет внятного турпродукта
- Дальневосточному туризму нужно научиться себя презентовать
- "Аэрофлот" не будет брать на борт туристов с гарантийными письмами от китайских турфирм
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
Loading...