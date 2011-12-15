Туризм Дальнего Востока и Забайкалья ждет денег

В рамках Байкальского международного туристического форума, который прошел в Улан-Удэ под эгидой Ростуризма, состоялась международная конференция «Актуальные вопросы и перспективы развития туризма в Азиатском и Тихоокеанском регионах», в ходе которой представители Дальнего Востока и Забайкалья обсудили тенденции развития туризма, обменялись опытом по развитию туристско-рекреационных территорий и поиску новых форм туристской кооперации, а также выработали предложения по увеличению взаимного туристского потока.

То, что туристическая отрасль Дальнего Востока и Забайкалья нуждается в инвестициях, факт неоспоримый. «ДК» решил посмотреть, какие проекты, способные заинтересовать инвесторов, в т.ч. зарубежных, и сделать туристическую отрасль одной из основных точек роста региона, предлагают субъекты ДФО.

Что прославит Дальний Восток и Забайкалье? Реализация каких проектов сделает субъекты этих регионов центром притяжения туристов?

«Байкальская гавань»

В Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы – «хозяйки» форума – туризм признан одним из стратегических направлений экономики. В последние годы общий турпоток и объем платных услуг туристам увеличились в 2 раза, занятость – в 1,4 раза, инвестиции – в 5,8 раза. В 2010 году республику посетили 471,2 тыс. туристов – на треть больше, чем в предыдущем. На реализацию мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011 год республиканским бюджетом предусмотрено 20,5 млн руб.

По туристско-рекреационному потенциалу Бурятия считается одним из перспективных регионов и входит в число семи российских субъектов, где создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. «Байкальская гавань» включает пять участков и первых туристов сможет принять уже к 2014 году. Участки «Турка» и «Пески» активно строятся: на выделенные свыше 2 млрд руб. бюджетных средств к 2012 году будет создана инженерная и транспортная инфраструктура. Для участков «Гора Бычья» и «Бухта Безымянная» итальянской компанией «План Тим» разработана концепция развития, согласно которой всесезонный горный курорт «Гора Бычья» площадью 2341 га предложит 28,7 км горнолыжных трасс, где смогут отдыхать до 10 тысяч человек ежедневно. Другой курорт – «Бухта Безымянная» площадью 422 га будет представлять собой крупный туристический центр для семейного отдыха, любителей приключений и водных видов спорта на берегу Байкала.

Все кластерные территории встроены в сложившуюся маршрутную экскурсионную сеть и будут обеспечивать обслуживание туристов на трансграничных туристских маршрутах «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо», «Транссибирский экспресс», «Байкал-Хубсугул». На участках от 50 до 600 га будут созданы современные всесезонные курорты и туристские комплексы, ориентированные на развитие лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, приключенческого, делового и этнографического туризма.

Так, сегодня уже подготовлены четыре укрупненных инвестиционных проекта – туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» и сеть автотуристских кластеров «Тункинская долина», «Кяхта» и «Байкальский». Получив поддержку Экспертного Совета Минспорттуризма, они будут включены в федеральный проект «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)». Первая очередь объектов инфраструктуры уже введена в эксплуатацию, а полная сдача должна произойти к концу 2013 года. Общий объем финансирования составляет 8187,29 млн рублей.

Туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» направлен на организацию круглогодичного отдыха на побережье Байкала. Природные условия и рельеф предгорий позволяют развивать здесь и летние, и зимние виды туризма, от пляжно-круизного до экологического и лечебно-оздоровительного. Мелкопесчаные пляжи, удобные для причаливания судов берега, сосновые леса, расположенные рядом термальные источники, Энхэлукский заказник, Посольский монастырь – все это позволяет превратить «Подлеморье» в крупный центр активного отдыха и оздоровления, включающий полеты на воздушных шарах и гидросамолетах, конные маршруты и плавание на парусниках и каяках, катание на снегоходах и скайтсерфинг. А удобное «срединное» расположение между Иркутском и Улан-Удэ дает все основания сделать кластер центром делового туризма. На его территории будут построены гостинично-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплексы, яхт- и гольф-клубы, канатная дорога с видовой площадкой и т.д. Общий объем предполагаемых внебюджетных инвестиций в объекты туристической инфраструктуры составит более 1950 млн руб.

Еще один интересный инвестиционный проект – СПА-курорт «Тункинская долина». Уникальный микроклимат территории, способствующий профилактике и лечению широкого спектра заболеваний, обилие минеральных и термальных источников с температурой 36-70 градусов, гармоничное сочетание природных объектов и ландшафтов, эндемичная флора и фауна обеспечат стабильно высокую загрузку курорта, который одновременно сможет принимать около 6 тысяч гостей.

Автотуристские кластеры «Байкальский» и «Кяхта» объединены общей задачей – обеспечение качественными услугами путешествующих туристов и автомобилистов. Для этого проектами предусмотрены многотопливные автозаправочные комплексы с автомойками и СТО, торгово-развлекательные центры, кафе, мотели, кемпинги с инфраструктурой… Расположенный на въезде в Россию со стороны Монголии «Кяхта» является не только первым пунктом приема туристов, следующих из стран АТР, но и точкой роста для развития туристского продукта под брендом «Великий Чайный путь». По прогнозам в 2016 году количество обслуженных туристов на территории «Кяхта» достигнет 250 тыс. человек.

Якутия

Один из наиболее проработанных инвестиционных проектов Якутии – «Туристско-рекреационный кластер «Северный мир», получивший одобрение Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ и подразумевающий системное представление Севера как особой цивилизации в совокупности природно-климатических, социальных, этнических, культурно-исторических региональных особенностей. Проект оценивается в 5,1 млрд руб., и под него выделен земельный участок в 33 км от Якутска.

По замыслу разработчиков, новая территория вкупе с транспортной инфраструктурой объединит целый ряд самостоятельных туристических и смежных проектов – гостиницы, рестораны, производство сувенирной продукции… Проект подразумевает несколько направлений: парк «Ледниковый период» с научно-исследовательским и музейным комплексом «Всемирный центр мамонта», подземный развлекательный комплекс «Царство вечной мерзлоты» с крытым 900-метровым горнолыжным спуском, этнографический парк «Северная мозаика», знакомящий с культурой северян, и «Городские усадьбы», рассказывающие о традициях и быте казаков, осваивавших территории.

Кроме того, сегодня разработаны и презентуются потенциальным инвесторам еще девять масштабных проектов. Для проявляющих к ним интерес компаний очень важен тот факт, что государство берет на себя создание инфраструктуры и демонстрирует последовательность в развитии туристической отрасли в республике.

Амурская область

Согласно стратегии правительства Амурской области, к 2025 году туризм должен войти в четверку крупнейших отраслей экономики Приамурья наряду с добычей природных ресурсов, электроэнергетикой и сельским хозяйством, с долей в ВРП около 10% и годовым оборотом 25-30 млрд рублей.

География области такова, что буквально в полукилометре от нее начинается самый большой в мире рынок сбыта, для которого Приамурье может и должно стать уникальным продуктом. Только в округе Хэйхэ при населении 1,8 млн человек в 2010 году количество туристов на внутреннем направлении составило 2,3 млн человек. Власти Хэйхэ говорят о 20-25-процентном ежегодном росте этого рынка и планомерно вкладывают в отрасль огромные деньги.

А поскольку Благовещенск и Хэйхэ очень похожи, правительство Амурской области разрабатывает сегодня не имеющий аналогов туристический проект «Города-близнецы», в основе которого лежит зональное распределение туробъектов и турпотоков в трех концентрических окружностях.

Зона «А» рассчитана на гостиничный и развлекательный комплексы, ледовый, туристско-информационный и торгово-развлекательные центры и пешеходную улицу. Зона «B» включает в себя территории обоих городов в радиусе 15 км. Среди ее туробъектов есть и совершенно уникальные. Это «Парк мелового периода» c редчайшей музейной экспозицией с раскопок динозавров. Парк «Космическая одиссея», где будут показаны макеты аэрокосмической техники, представляющие всю историю мирового освоения воздушного и космического пространства (как известно, в Амурской области ведется строительство космодрома «Восточный»). А также парк «Этническая Россия». И, наконец, в третьей зоне будут располагаться космодром «Восточный», интереснейший объект индустриального туризма – Бурейская ГЭС, горнолыжная база «Натальино», Хинганский, Зейский и Норский заповедники, а также объекты круизного туризма.

Камчатка

В целях реализации Стратегии развития туризма в Камчатском крае и закона «О государственной поддержке развития туристской деятельности в Камчатском крае» принята и действует долгосрочная краевая целевая программа «Развитие туризма в Камчатском крае на 2010-2012 годы».

Мягкая, снежная и продолжительная зима, разнообразный горный рельеф позволяют активно развивать зимние виды туризма и спорта. Поэтому министерством инвестиций и предпринимательства правительства Камчатского края поддерживаются проекты по развитию инфраструктуры туризма в части строительства горнолыжных курортов, СПА-комплексов на базе термальных источников и центров подготовки спортсменов в условиях естественного снега.

В частности, расположенный на склоне действующего вулкана горнолыжный курорт «Авачинский» с различными типами трасс – от слалома до могума и хаф-пайпа – и тремя сноу-парками обещает стать самым экзотичным курортом России. Тем более что он предполагает и летнюю загрузку, в частности, может заинтересовать ученых и студентов, изучающих уникальные ландшафты местности, редкую флору и фауну. Общий объем инвестиций – 4,2 млрд руб.

Проект курорта «Сопка Петровская», расположенного прямо в центре Петропавловска-Камчатского, на базе модернизированного курорта «Эдельвейс», ориентирован на семейный отдых и деловой туризм. Модернизация и расширение лыжной арены, в частности, создание на вершине зоны капитальной застройки, которая может стать яркой достопримечательностью города, требуют 7,4 млрд руб. Планируется, что территория курорта будет востребована и летом: «город на вершине» станет центром горных велосипедов, концертов на открытом воздухе и других видов отдыха. Кроме того, имеется возможность строительства жилого микрорайона, который станет самым престижным в городе.

Горнолыжный комплекс «Седло-Морозная» – проект его создания также нуждается в инвестициях – вполне может стать курортом мирового уровня. 7,6 млрд руб. требуется на создание полноценной площадки для активного отдыха молодежи и подготовки спортсменов. Изобилие склонов для всех классов катающихся, хорошая инфраструктура, зоны для горных велосипедов, квадрациклов и внедорожников, асфальтированные многоцелевые тропы, величественные виды на Корякский, Авачинский и Козельский вулканы – все это должно привлечь самых взыскательных гостей.

Колыма

– Климат области позволяет заниматься горнолыжным спортом и сноубордом практически с ноября по май, а потому это направление очень перспективно для развития туристической отрасли. Один из инвестиционных проектов – горнолыжный комплекс «Марчекан» на полуострове Старицкого и одновременно олимпийский центр для подготовки сборных команд России по основным зимним видам спорта – должен привлечь отдыхающих не только из числа дальневосточников, но и зарубежных гостей. Впрочем, его создатели очень рассчитывают и на иностранных инвесторов.

Тем более что подобный опыт в области есть. Например, достигнуты договоренности о южнокорейских вложениях в строительство 4-звездочного отеля в Магадане (ориентировочная стоимость проекта 360 млн руб.) и центр активного отдыха и туризма «Озеро Джека Лондона» (40 млн руб.). Правительство Магаданской области планирует найти спонсоров и в Австралии. В сентябре там представят проекты, связанные с добычей полезных ископаемых.

Сахалин

В «Стратегии социально-экономического развития области до 2020 года» туризму отведено особое место, как сектору новой экономики, на базе которой будут расти основные показатели развития региона. А пока структура туристического потока смещена в сторону выездного туризма – 64%, на внутренний приходится 24%, на въездной – 12%. Приоритетными видами туризма определены культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, экологический, этнографический и круизный.

Межрегиональные круизные маршруты Республика Корея – Сахалин – Камчатка, для реализации которого сейчас ищут инвесторов, позволят проследить пути миграции птиц и увидеть птичьи базары и лежбища котиков, подняться на действующие вулканы, познакомиться с бытом и жизнью коренных народов Дальнего Востока и сделать уникальные снимки еще не тронутых человеком заповедных мест. Для реализации проекта необходимо судно вместимостью 65 пассажиров и 150 тонн груза. Объем инвестиций – $4 млн. Окупаемость – 5 лет.

Следующий инвестиционный проект – строительство туристско-оздоровительного комплекса в селе Горячие Ключи на севере области. Его первая очередь уже возводится усилиями собственника – компании «Город-тур», а дальнейшее строительство гостиничного комплекса повышенной комфортности, ресторана и водно-оздоровительного комплекса на основе термоминеральных источников требует участия инвестора (требуемые вложения – 31 млн руб.). Преимущество проекта в отсутствии аналогов и в уникальности самой территории: чистая экологическая среда, возможность организации рыболовных, охотничьих, экологических, орнитологических и других туров, а также транспортная доступность. Срок окупаемости – 4,5 года.

Еще один проект нацелен на создание сети туристических баз на Сахалине сразу на восьми наиболее привлекательных участках острова. Каждый из этих районов является экологически чистым, находится вблизи озера либо на морском побережье и характеризуется наличием разнообразных туристических ресурсов для организации рыболовных, охотничьих, экологических, экстремальных и оздоровительных туров. Общая стоимость проекта – 128 млн руб., которые можно вложить как одномоментно, так и разделить на 8 этапов, реализуя друг за другом. Срок окупаемости объектов – 4,5 – 5 лет.

Также продолжается развитие инфраструктуры СТК «Горный воздух». При поддержке Правительства РФ и правительства Сахалинской области уже построены и реконструированы 11 км горнолыжных трасс, введена гондольно-кресельная канатная дорога. Теперь требуется наполнить комплекс инфраструктурным содержанием: объектами общепита, парком экстрим-аттракционов, а также СПА-комплексом с возможностью проживания в небольшой гостинице кемпингового типа. Стоимость комплекса – $5-7 млн, срок проектирования и строительства – 2-2,5 года.

Хабаровский край

Привлечение инвестиций в организацию отдыха для жителей крупных городских агломераций сегодня является одним из приоритетов проекта краевой целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае на 2013 – 2017 годы». Однако практически все инвестпроекты еще далеки от реализации: одним предстоит «побороться» за место в региональной программе, другим – за внимание немногочисленных инвесторов.

Впрочем, некоторые проекты уже нашли своих инвесторов, причем российских. Например, туристский комплекс на Воронеже и спортивно-туристическая база на Хехцире, где планируется построить горнолыжные спуски, мотель, организовать отдых на воде и др.

– Большие перспективы по созданию туристических объектов откроются с развитием инфраструктуры на острове Большой Уссурийский, – рассказал «ДК» начальник отдела развития предпринимательства и инфраструктуры в туризме управления по туризму министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края Анатолий ЕРЕМИН. – Китайская сторона уже открыла туда туристический маршрут для своих граждан, а с нашей стороны только рассматривается такая возможность. Данный проект получил статус федерального, и сегодня в Минрегионразвития РФ только приступают к разработке концепции развития туристско-рекреационной зоны на российской части острова.

Из уже существующих крупных туристических комплексов в настоящее время активно развивается база отдыха «Заимка», расположенная в пригороде Хабаровска. Здесь организуется пляжная зона, строится причал для круизных и маломерных судов – все за счет собственных средств.

Постепенно происходит реанимация круизов по Амуру. Но развивать направление на базе имеющихся теплоходов невозможно по причине их износа, неэкономичности и отсутствия комфорта. Поэтому для начала планируется построить хотя бы одно современное круизное судно, рассчитанное на 85-100 человек, с комфортабельными каютами и широким спектром услуг для качественного, полноценного отдыха. Данный проект требует серьезных вложений – около 500 млн рублей только на строительство одного теплохода – и ждет своего инвестора.

Что касается объектов зимнего отдыха, то центральным проектом является расширение возможностей и спектра услуг действующей горнолыжной базы «Холдоми»: в частности, планируется строительство новых спусков на более высоких горных участках, что позволит продлить сезон катания до середины мая.

Еще одно важное инвестиционное направление ближайших лет – это создание туристско-рекреационных комплексов в приморской зоне Ванинского и Советско-Гаванского районов. В первую очередь рассматривается возможность организации отдыха на море и освоение термальных источников.

– К сожалению, детально разработанных проектов в сфере туризма в Хабаровском крае еще нет, – отмечает Анатолий Еремин. – Единственный проект, прошедший все необходимые технические экспертизы и согласования, – это строительство гостиницы уровня 4* в самом центре Хабаровска. Но поскольку финансовые вложения требуются очень большие, а срок окупаемости длительный, то найти инвесторов тяжело. Что же касается иностранных инвестиций, то в настоящий момент они в крае в этой отрасли отсутствуют.

Приморье

В Приморье в ближайшее время должна заработать «Программа развития внутреннего и въездного туризма Приморского края на 2011-2016 гг.», подразумевающая финансирование из краевого бюджета (начиная с 2012 г.) и привлечение частных инвестиций. На сегодняшний день определены основные приоритетные направления по развитию внутреннего туризма, способные реально увеличить турпоток, и формируется перечень инвестпроектов.

Как сообщил начальник отдела развития туризма департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Владимир ЩУР, на начало августа было подано 76 проектов, причём в нескольких случаях инвесторы уже приступили к их реализации. Как правило, инициаторами туристических проектов выступают муниципальные образования или местные предприниматели, иногда они объединяют усилия.

Больше всего проектов связано с организацией новых и обустройством существующих горнолыжных трасс. Среди других интересных задумок — крытый аквапарк в Ливадии, деревенские подворья в Шкотовском и Надеждинском районах, реабилитационный центр в Чистоводном, базы отдыха в Яковлевском и Спасском районах, дайвинг-центр и многофункциональный комплекс «Пирамида» недалеко от Находки, туристский кластер в Дальнереченском районе, палеодеревни рядом с Уссурийском и в Садгороде. Если говорить о муниципальных образованиях, то по числу представленных проектов лидирует Находкинский городской округ, причем на некоторых площадках уже кипит работа (например, для дайвинг-центра привлечены внебюджетные средства).

Сразу три интересных проекта предлагает Дальнереченский район: туристский кластер, оздоровительный комплекс «Иман» и направленный на развитие экологического туризма «Дерсу». А вот гора Пидан (ливадийская) – один из главных туристических объектов Приморья, привлекающий не только россиян, но и наших соседей из стран АТР (и при этом совершенно не обустроенный) – пока не нашла своего инвестора. По словам Владимира Щура, до сих пор серьёзных проектов, связанных с Пиданом, в департамент подано не было. А это значит, что поле для деятельности ещё есть. Приём проектов продолжается.