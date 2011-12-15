Внутренний туризм распишут на 5 лет

Продолжается работа по созданию краевой долгосрочной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Приморском крае на 2011 - 2016 годы.

Ее содержание обсуждалось на третьем заседании рабочей с участием представителей органов исполнительной власти, научных и учебных учреждений, в том числе - ДВО РАН, учреждений культуры. Большое внимание в ходе заседания было уделено обсуждению инвестиционных проектов в сфере туризма. Всего для включения в программу представлено 37 проектов. Но около 20 муниципальных образований края таких программ не имеют.