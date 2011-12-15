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Внутренний туризм распишут на 5 лет
15 Декабря 2011, 00:44 | Дальний Восток
Продолжается работа по созданию краевой долгосрочной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Приморском крае на 2011 - 2016 годы.
Ее содержание обсуждалось на третьем заседании рабочей с участием представителей органов исполнительной власти, научных и учебных учреждений, в том числе - ДВО РАН, учреждений культуры. Большое внимание в ходе заседания было уделено обсуждению инвестиционных проектов в сфере туризма. Всего для включения в программу представлено 37 проектов. Но около 20 муниципальных образований края таких программ не имеют.
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