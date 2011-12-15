Город морской культуры и туризма

Туристическая Мекка Приморского края. Так вполне заслуженно можно назвать Находкинский городской округ, на территории которого расположились самые обжитые туристами морские побережья.

Многие привыкли устраивать свой отдых, «дичком» обосновавшись на пустынных и не очень пляжах, коими богато южное побережье Приморья. И мало кто знает о довольно обширных возможностях отдыха во второй столице Приморья: от погружения на морское дно до полета под облака и путешествия во времени – в Палеодеревню. Туристические карты «ДК» раскрыла Надежда МАЛИК, начальник отдела по туризму администрации города.

Досье В Находке сегодня работают 30 турфирм, 34 туристические и оздоровительные базы, 40 гостиниц, 24 пляжные зоны. Кроме того, здесь расположены 54 памятника истории и культуры, 14 фортификационных сооружений, 22 археологических памятника, три памятника природы (бухта Анна, остров Лисий и единственный в России морской заказник «Залив Восток»). А также 9 музеев и картинная галерея.

Экскурсионных маршрутов, предлагаемых гостям и жителям округа, свыше ста. И многие из них являются уникальными в своем роде.

Так, даже не все местные жители знают о существовании в заливе Находка небольшого острова под названием Лисий. Остров, на котором отродясь не было лис, раньше носил название острова Облызина, по фамилии члена экипажа корвета «Америка», открывшего залив.В 60-е годы прошлого века остров стал заповедной территорией, а в 1994 году официально признан памятником природы.

Рассказывая о Находке, невозможно не остановиться на сопках Брат и Сестра, которые также можно посетить с экскурсоводом и узнать о легендах этих мест. Да-най-шань и Эр-най-шань, как называли сопки чжурчжэни, впервые встречаются в записках Владимира АРСЕНЬЕВА в его легенде о царе Куань-Юне. Поговаривают, что где-то у подножия Сестры есть древний храм и целебный источник. Но найти его так и не удалось. Зато небольшие пещеры Брата отнюдь не легенды, так же, как и редкие растения уникальных сопок.

Находкинские туркомпании проложили маршруты по самым красивым местам юга Приморья. Местные жители и гости города могут побывать на водопадах (Ворошиловских, Смольнинских, Макарьевских), посетить скалу «Замок» в бухте Спокойной, родоновый источник, «Страну Драконию», розово-голубые пороги вблизи Милоградовских водопадов и восхититься неповторимыми и причудливыми пейзажами, что создала здесь природа.

Развитием туристической индустрии в Находке занимаются давно и плодотворно, накопив интересный опыт. Как отметила Надежда Малик, в 2006 году, понимая, что развивать туротрасль в пределах одного округа сложно, администрация обратилась к соседям: городу Партизанску и Партизанскому району.

– Так был создан Межрайонный координационный совет по туризму, на сегодня включающий уже 7 территорий. В свою очередь администрация Находки также уже 4 года состоит в Российском союзе по туризму (РСТ), что позволяет принимать участие в работе над отраслевыми законопроектами, – рассказывает Надежда Владимировна. – В рамках работы Совета был создан единый реестр туристических ресурсов Южного Приморья. Сегодня в Находке созданы две рабочие группы, которые занимаются разработкой целевых программ: «Развитие внутреннего и въездного туризма» и «Развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории морского побережья».

Принято решение о создании своего бренда, с которым бы у гостей ассоциировался город. Им станет шхуна «Надежда», которую установят в 2011 году на въезде в город. А слоганом станут понятные всем слова: «Находка – город морской культуры и туризма».