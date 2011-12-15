Пидан и Смольнинские водопады самые популярные месса выходного туризма

Самые популярные этой осенью направления - гора Пидан и Смольнинские водопады. Об этом сообщили РИА "Дейта" в одной из туристических компаний, специализирующейся на турах по Приморью.

По словам специалистов компании, количество клиентов по сравнению с прошлым годом уже выросло примерно на 40%. Но пик таких экскурсий обычно приходится на октябрь. Большой ажиотаж наблюдается в выходные дни в приморских селах Анисимовка и Лукьяновка, где расположены Смольнинские водопады, гора Фалаза и гора Пидан.