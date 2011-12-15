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Пидан и Смольнинские водопады самые популярные месса выходного туризма
15 Декабря 2011, 00:44 | Дальний Восток
Самые популярные этой осенью направления - гора Пидан и Смольнинские водопады. Об этом сообщили РИА "Дейта" в одной из туристических компаний, специализирующейся на турах по Приморью.
По словам специалистов компании, количество клиентов по сравнению с прошлым годом уже выросло примерно на 40%. Но пик таких экскурсий обычно приходится на октябрь. Большой ажиотаж наблюдается в выходные дни в приморских селах Анисимовка и Лукьяновка, где расположены Смольнинские водопады, гора Фалаза и гора Пидан.
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