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Заповедник должен быть ядром инфраструктуры туризма
- Значение нашего края с точки зрения востребованности прибрежного отдыха возрастает с каждым годом. Заметно, что число отдыхающих, которые концентрируются в Хасанском районе, увеличивается, и людей не останавливает статус заповедника, который волей-неволей становится центром сосредоточения огромной массы туристов, в основном неорганизованных. Тут два пути развития событий, первый - держать и не пущать, второй - организовать этот поток и упорядочить.
Заповедники - это территории, где практически запрещается всякая хозяйственная деятельность. Но в настоящее время эта идея изрядно трансформировалась, закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)" позволяет вести некоторую активность на заповедных территориях и акваториях. Самая щадящая - экологический туризм, безусловно, ограниченный. При этом материализуется одна из задач заповедника - экологическое просвещение.
У нас выделена эколого-просветительская зона на о. Попова, с музеем, комплексом для проживания, экологическими тропами и ботаническим садом, где представлены основные ландшафтные типы и флора заповедника. Интересующемуся человеку нет необходимости проникать на закрытые острова, чтобы посмотреть растительный мир. Но закон позволяет выделить места и в заповеднике, куда допуск людей может быть разрешен. За последние три года мы попытались организовать культурное посещение отдельных территорий в заповеднике. Нам можно было бы идти дальше и зарабатывать на туризме большие деньги, но тогда заповедник перестанет быть заповедником, а станет одним из туристических комплексов. Кроме того, процесс этот затратный, требующий строительства комплексов для проживания туристов. Считаю, что эту работу должен взять на себя бизнес. Мы же готовы предоставлять информационную поддержку, консультирование в области законодательства и инфраструктуру заповедника для проведения экскурсий.
Заповедник должен быть ядром, вокруг которого должна строиться инфраструктура туризма. Но бизнес обязан играть по нашим правилам. Нам важно, чтобы на охранной территории не находилось больше определенного количества людей. Процесс такого сотрудничества и взаимодействия, можно сказать, только начался, потому что бизнес на прилегающих к заповеднику территориях только-только начинает появляться.
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