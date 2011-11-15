Китай подсчитывает прибыли от туров на о. Большой Уссурийский

На китайской стороне Большого Уссурийского острова, который в переводе звучит как остров Черного Медведя, подводят итоги первого туристического сезона. С июня здесь начались экскурсии туристов.

Ведь основное позиционирование острова китайской стороной - туризм, отдых и охрана окружающей среды. Причем экологии и созданию природных парков будет отведено 75% территории. Что касается инвестиций, то китайские бизнесмены в настоящее время вложили в развитие территории $1,47 млрд. В проекте - создать на Хэйсяцзыдао зону беспошлинной торговли. Там планируется строительство гостиниц, ресторанов и магазинов. Кстати, в разработке программы освоения острова Хейсяцзы приняли участие всемирно известные инженерно-проектные учреждения Великобритании, США, Японии. Что касается российской части острова, то с момента передачи его части китайской стороне, развитием российской территории никто не занимался.