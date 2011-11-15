Остров Бали стал ближе для дальневосточников

Этой осенью компания «Владивосток Авиа» представляет дальневосточникам еще одну прекрасную возможность отдохнуть в странах Юго-Восточной Азии, посетив знаменитый индонезийский остров Бали. В ноябре начинаются прямые беспосадочные рейсы в столицу Бали – Денпасар: из Хабаровска – 9 ноября, из Владивостока – 12 ноября.

Полеты будут выполняться на самолетах Ту-204-300 дважды в месяц по субботам и средам. Российские граждане могут оформить въездную визу в Индонезию на срок до 30 дней сразу после прилета в аэропорт Денпасара (Нгура Рай). Стоимость билета (туда и обратно) из приморской столицы – от 17000 рублей, а из Хабаровска – от 18100 рублей. Как известно, остров Бали уже давно имеет репутацию туристической столицы всего индонезийского архипелага, где горячее солнце и километровые пляжи из белого песка. Кроме этого, туристам предлагаются разнообразные экскурсии по всевозможным буддистским храмам, обзорные путешествия по крупным близлежащим городам, рыбалка или экстремальное сафари.