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Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты

15 Сентября 2016, 17:05 | Дальний Восток

Новый механизм распределения квот на вылов рыбы, за счет которого государство рассчитывает стимулировать строительство рыбопромышленных предприятий и судов на российских верфях, предусмотрен в обновленном законе о рыболовстве. Размер инвестиционной квоты составляет 20%. 15% из нее планируется направить на обновление флота, 5% - на создание рыбоперерабатывающих мощностей. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты. С учетом господдержки в виде квот на инвестиционные цели в РФ в ближайшие 5-6 лет необходимо построить около 50 новых рыбопромысловых судов и несколько крупных рыбоперерабатывающих заводов.

За счет инвестквот Росрыболовство рассчитывает привлечь в отрасль 200 млрд рублей инвестиций до 2022 года, из них 120-150 млрд рублей может прийтись на Дальний Восток, заявил Илья Шестаков на площадке ВЭФа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: квоты  росрыболовство  инвестиции 



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Комментарии

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