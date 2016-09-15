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Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты
Новый механизм распределения квот на вылов рыбы, за счет которого государство рассчитывает стимулировать строительство рыбопромышленных предприятий и судов на российских верфях, предусмотрен в обновленном законе о рыболовстве. Размер инвестиционной квоты составляет 20%. 15% из нее планируется направить на обновление флота, 5% - на создание рыбоперерабатывающих мощностей. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты. С учетом господдержки в виде квот на инвестиционные цели в РФ в ближайшие 5-6 лет необходимо построить около 50 новых рыбопромысловых судов и несколько крупных рыбоперерабатывающих заводов.
За счет инвестквот Росрыболовство рассчитывает привлечь в отрасль 200 млрд рублей инвестиций до 2022 года, из них 120-150 млрд рублей может прийтись на Дальний Восток, заявил Илья Шестаков на площадке ВЭФа.
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Комментарии
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