У дальневосточных рыбаков сегодня "полные сети валюты"

Санкции и девальвация рубля сделали свое дело: минувший год стал для дальневосточных рыбаков весьма успешным. Практически все основные игроки, в том числе и с приморской пропиской, увеличили добычу морских биоресурсов и серьезно нарастили выручку. В целом доля российской рыбы на рынке увеличилась: сейчас это примерно 65% против 50% годом ранее, приводил такие данные в начале 2016 года глава Росрыболовства - заместитель министра сельского хозяйства Илья ШЕСТАКОВ. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

Крупнейшим российским рыбодобытчиком сегодня является холдинг «Карат» Виталия ОРЛОВА, вторым - Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба ФРАНКА и Максима ВОРОБЬЕВА. В «портфеле» каждого из них весомую долю занимают дальневосточные активы.

«Карат» огромного веса

История взлета «Карата» началась в 2011 году, когда Виталий Орлов и его партнер ТУГУШЕВ вначале выкупили у тогда еще губернатора Сергея ДАРЬКИНА за $50 млн приморскую компанию «Ролиз», а затем и крупного игрока на Камчатке, компанию «Акрос». В последующие два года были также приобретены «Магадантралфлот», «Восточный берег» (оба – Камчатский край), «Сахалин лизинг флот» (г.Холмск, Сахалинская область). На консолидацию всех активов ушло более $500 млн. Вместе с приобретенными компаниями «Карат» получил квоты на вылов более 160 тыс. тонн минтая в Дальневосточном бассейне, что сделало его четвертым игроком в этом регионе. В итоге «Карат» оказался единственной российской группой, занимающей лидирующие позиции сразу на севере и востоке России. А по общему размеру рыбных квот он даже опережает второго игрока на рынке – РРПК.

Головной компанией «Карата» является зарегистрированное в Мурманске ООО «Норебо холдинг», управляющей компанией которого выступает полностью принадлежащее Виталию Орлову ООО «УК Карат».

«Норебо холдинг», в свою очередь, владеет 100% акций ООО «Ролиз», одного из крупных рыбодобывающих предприятий Приморья. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», «Ролиз» закончил прошлый год с чистой прибылью в размере 966,6 млн рублей против 667,8 млн рублей чистого убытка годом ранее. Выручка при этом выросла в 1,8 раза – с 2,867 млрд рублей в 2014 году до 5,058 млрд рублей в 2015 году. Также «Норебо холдинг» контролирует ООО «Оссорская рыбодобывающая компания» (Петропавловск-Камчатский).

«Магадантралфлот» в 2015 году почти удвоил выручку - до 1,149 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 333,5 млн рублей. Чистая прибыль ООО «Восточный берег» в 2015 году составила 924 млн рублей, выручка выросла почти вдвое – до 1,831 млрд рублей.

А вот АО «Акрос» (Петропавловск-Камчатский) второй год подряд демонстрирует убытки – 366 млн рублей в 2014 году, 551 млн – в 2015 году. При этом выручка компании за 2015 год выросла по сравнению с 2014 годом на 46% и составила 5,452 млрд рублей. В убытке остается и ООО «Сахалин лизинг флот» - 2,8 млрд рублей по итогам 2015 года, несмотря на более чем двукратный рост выручки до 3,5 млрд рублей.

Удачно сходило на рыбалку в прошлом году и ПАО «Океанрыбфлот» (Камчатский край). Доля одной из ведущих рыбодобывающих компаний региона в выпуске рыбо- и морепродукции предприятиями Камчатского края составила 22%. Судами «Океанрыбфлота» в 2015 году по собственным квотам добыто 274,775 тыс. тонн рыбы-сырца, в том числе 197,439 тыс. тонн минтая (рост на 44,85% к 2014 году), 53,630 тыс. тонн сельди, 15,690 тыс. тонн кальмара. Кроме того, 4,910 тыс. тонн сырца добыто по договорам фрахтования. Отметим, что в 2015 году ПАО «Океанрыбфлот» находилось в стадии реорганизации в форме присоединения ОАО «Палана».

Чистая прибыль ПАО «Океанрыбфлот» в 2015 году составила 3,810 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель застыл на отметке всего в 15 млн рублей. Хороший улов способствовал трехкратному росту доходов депутата Законодательного Собрания Камчатского края Игоря ЕВТУШКА (фракция «Единая Россия»): по итогам 2015 года в активе председателя совета директоров «Океанрыбфлота» и одного из совладельцев компании оказалось 941 млн 951 тыс. рублей.

Дарькин не нарадуется на НБАМР

В рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год первенствуют бывший и нынешний активы Сергея Дарькина - ООО «Ролиз» и АО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка).

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», НБАМР в 2015 году получила 2,31 млрд рублей чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем в 2014 году. Выручка выросла на 56%, до 7,853 млрд рублей. Рост EBITDA составил 115%, до 2,929 млрд рублей. И это при том, что суммарный объем вылова в 2015 году сократился на 2%, до 143,6 тыс. тонн, а инвестиции в основные средства сократились на 62%, до 39 млн рублей.

Удельная доля НБАМР в 2015 году в общероссийском вылове составила 3,26%, в Дальневосточном бассейне – 5,14%, в объеме предприятий Приморья – 19%. В 2015 году компания сумела увеличить вылов минтая на 23%, до 100,618 тыс. тонн. В то же время вылов кальмара упал с 26,586 тыс. тонн в 2014 году до 1,192 тыс. тонн в 2015 году. Процент освоения квот незначительно снизился по сравнению с 2014 годом и составил 92,19%. Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции выросла с 53,8% в 2014 году до 65% в 2015 году.

Вернувшийся в большой бизнес Сергей Дарькин уже в этом году расширил свою рыбную империю за счет вхождения в капитал АО «Русская рыбная компания» (РРК, крупнейший дистрибьютор охлажденной и свежемороженой рыбы в России). Новым владельцем 100% акций ЗАО стало московское ООО «РРК Холдинг», представляющее интересы консорциума инвесторов, который включает гендиректора РРК Дмитрия ДАНГАУЭРА, Дмитрия КОЦЮБИНСКОГО и Сергея Дарькина.

РРПК встает в очередь за инвестквотами

Что касается «Русской рыбопромышленной компании», то у нее далеко идущие планы по освоению Дальнего Востока. В частности, РРПК планирует построить шесть крупнотоннажных судов с использованием нового механизма инвестиционных квот.

«Мы запланировали строить шесть крупнотоннажных судов совершенно нового назначения, которые будут производить продукцию всей линейки глубокой переработки - это и филе, и фарш, и сурими, и жир, мука, - которые обеспечат практически 100-процентное использование вылавливаемого ресурса», - сказал заместитель гендиректора по связям с государственными органами РРПК Анатолий ВОЛОДИН, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, в настоящее время флот РРПК насчитывает 12 судов, но срок их эксплуатации приближается к критическому. Компания серьезно вкладывается в модернизацию флота, но это решает проблему только в краткосрочной перспективе. «В общем-то, такая ситуация со всем крупнотоннажным флотом, и говорить о том, что у минтайщиков все очень хорошо, вряд ли приходится. Средний срок эксплуатации судов уже за 28 лет перешел, и строить крупнотоннажный флот - это необходимость. Мы (РРПК. – ЗР») очень хотели бы надеяться, что до конца текущего года вся нормативно-правовая база будет создана и в 2017 году можно будет размещать заказы на российских верфях именно с использованием инвестиционных квот», - отметил Анатолий Володин.

ДОСЬЕ «ЗР»: «Русская рыбопромышленная компания» была создана в 2011 году (ее прежнее название – «Русское море – Добыча»). Ее основными владельцами являются Максим Воробьев (44,7%) и Глеб Франк (40,66%), они же являются основными акционерами ПАО «Русская аквакультура» (прежнее название – «Русское море»). В состав группы входят дальневосточные добывающие компании ОАО «ТУРНИФ», ЗАО «Интрарос», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», ООО «Имлан» и ООО «Пелагиаль». РРПК является крупнейшей российской рыбодобывающей компанией по ряду позиций промышленного рыболовства. Основными объектами промысла РРПК являются минтай и сельдь, ее флот объединяет 12 судов. В прошлом году компания увеличила вылов рыбы на 10,7% (на 22,5 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом, до 232,9 тыс. тонн. На 2016 год общая квота РРПК составляет 259 тыс. тонн, в том числе квота на минтай - 221,2 тыс. тонн, на сельдь - 27,2 тыс. тонн.

Доллар в помощь

Замглавы Росрыболовства Петр САВЧУК отмечает, что у рыбаков сегодня положение лучше, чем в других отраслях, учитывая экспортно ориентированное производство и курсовую разницу. Однако, по его словам, Росрыболовство призывает рыбаков не только добиваться количественного результата, но предлагать современную рыбную продукцию высокого качества, доступную и для российских потребителей.

«То есть стоит задача выпускать продукцию как на экспорт, так и для внутреннего рынка. Сегодня российский рынок востребован для сбыта высококачественной продукции. Люди хотят покупать продукцию высокой степени переработки. Я знаю, что ряд компаний сейчас выходит на соглашения (на внешнем рынке – «ЗР»). Это, например, Находкинская база активного морского рыболовства, Ocean Trawlers, Русская рыбопромышленная компания. Они производят современную продукцию мировых стандартов, а одна из наших задач - отстаивать рынки сбыта, и европейский рынок для нас очень важен», - объяснял Петр Савчук.

Чиновник считает, что перспективы, которые открываются с новым российским законопроектом по рыболовству, могут стать интересными для значительных зарубежных инвестиций.

«Это касается, прежде всего, судостроения, береговой переработки, портовой инфраструктуры, логистики, современных холодильных мощностей. Появляются колоссальные возможности для иностранных инвесторов по взаимовыгодному сотрудничеству. Если мы обеспечим современную логистику, современные холодильники, отвечающие нашим целям портовые мощности, мы сможем из Владивостока поставлять в Европу рыбную продукцию за две недели, а морем в контейнерах она доставляется за 40-50 суток. Все стороны должны воспользоваться этими перспективами», - убежден Петр Савчук, в свое время работавший в НБАМР.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.