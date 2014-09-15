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Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров завершает рабочую поездку по Дальневосточному федеральному округу. Отвечая на вопросы камчатских журналистов, Александр Жаров прокомментировал резонансные темы, связанные с регулированием Интернета.
«К сожалению, взломы публичных почтовых или облачных сервисов - явление сегодня довольно распространенное. Как показывает практика, эффективной защитой своих сервисов от хакеров не может похвастаться ни один интернет-гигант – будь то Яндекс, Mail.ru или Google. Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите персональных данных россиян внимательно следит, чтобы личная информация граждан не оказывалась в открытом доступе. По факту последних «громких» утечек почтовых паролей в интернет в Роскомнадзор поступило около двух десятков обращений граждан.
Надо сказать, что в терминологии действующего законодательства логины и пароли электронной почты или аккаунтов в социальных сетях не являются персональными данными. Поэтому у нас нет законных оснований для проведения каких-либо проверок в отношении интернет-компаний, допустивших утечки. Другой вопрос, что получив доступ к почтовым идентификаторам, злоумышленники получают в свое распоряжение содержание вашей переписки – где, конечно, могут быть и ваши персональные данные: изображения, контактная информация, пересылаемые документы и т.д. Наша задача – оперативно выявить, когда такая информация появится в Сети, и прекратить ее распространение.
Сейчас мы активно используем практику прекращения распространения персональных данных россиян в судебном порядке. За последние месяцы суды вынесли соответствующие решения об ограничении доступа к 12 сайтам-нарушителям законодательства о персональных данных, исковые заявления Роскомнадзора в отношении более 60 сайтов находятся в стадии судебных разбирательств.
Отрадно, что в двух случаях суды вынесли определения о предварительных обеспечительных мерах – такая практика позволяет нам добиваться от интернет-ресурсов удаления персональных данных до того, как длительное судебное разбирательство будет завершено, и в течение месяца решение суда вступит в законную силу. В случае с персональными данными скорость нашей реакции критична, ведь всегда существует риск, что ваша личная информация будет использована преступниками, и возникнет угроза вашей физической безопасности, здоровью, жизни или репутации».
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