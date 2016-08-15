Северная Корея продала все права на вылов рыбы в своей зоне Китаю

В конце прошлой недели южнокорейская Национальная служба разведки (NIS) официально подтвердила то, о чем уже более полугода пишут специализированные экономические и отраслевые издания региона: Северная Корея продала Китаю свои все рыболовные права над Северной ограничительной линией (НБЛ) в Восточно-Корейском заливе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным прошлого месяца, Пхеньян уже продал свои рыболовные права в северной части Японского моря, в Западно-Корейском заливе за $30 млн, но факт продажи рыболовных прав в Восточно-Китайском море полностью лишает КНДР суверенного рыболовства. Рыбаки, разумеется, будут выходить на лов — но там встретятся с куда более многочисленными, лучше оснащенными китайскими ловцами рыбы и уже не смогут рассчитывать на поддержку пограничников и флота — любое китайское судно будет вести лов в территориальных водах на полностью законных основаниях. Вряд ли северокорейским рыбакам останется хоть что-то.

Аналитики даже назвали точную цену покупки суверенитета: Северная Корея заработает 82 млрд вон ($74.300.000) ежегодно за счет продажи прав на рыболовство в двух морях.

Промысловые воды вблизи Северной ограничительной линии ранее не были открыты для китайских траулеров, хотя им было разрешено работать в некоторых частях вод Северной Кореи в соответствии с двусторонним соглашением, подписанным промыслового в 2004 году, в рамках двусторонних обменных квот. Теперь же ни о какой взаимной ловле не идет речи — права просто проданы.

Южнокорейские издания сообщают, что было замечено скопление от 900 до 1000 китайских судов вблизи Северной ограничительной линии в Восточно — Китайском море в прошлую неделю, и поведение северокорейских пограничников показывает, что с точки зрения КНДР они получили право работать там.

В акватории же двух морей — Восточно-Китайского и Западно-Корейском заливе по другую сторону полуострова — по данным спутниковой навигации рыбаков, которые называют южнокорейские издания, прилагая точные карты, за последние две недели сконцентрировано более 2000 судов.

Это при том, что за весь прошлый год в рамках соглашения 2004 года только 2500 китайских судов приобретали квоты на улов.

Специалисты не берутся давать точных оценок, но эксперты в рыбной ловле в регионе говорят, что интенсивность китайского лова в водах Северной Кореи вырастет примерно в 50 раз — и настолько же упадет объем собственного северокорейского улова.

Впрочем, отраслевые аналитики приводят и другой аргумент продажи прав.

«Высокая изношенность судов и постоянная нехватка топлива … делают практически закрытой для северокорейских рыбаков ловлю рыбу где-то за пределами прямой видимости берега» пишет «Кореа Джунг Дейли». «При таких обстоятельствах Север [имеются ввиду власти КНДР] …, пришел к выводу, что было бы разумно продать свои права на рыболовство китайцам».

Первый сигнал о том, что Пекин и северокорейцы согласовали безлимитный лов рыбы китайцами выше Северной ограничительной линии, прошел еще в конце мая.

Тогда Пхеньян хранил странное молчание, когда в ходе операции южнокорейских военных по выдавливанию нелегальных китайских траулеров из нейтральных вод в устье реки Хан возле СДЛ в Желтом море все эти суда оказались в территориальных водах КНДР и там продолжили лов.

Тонкость сделки между КНР и Северной Кореей в том, что «совместное рыболовство» не считается нарушением санкций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, что и делало легальным договор 2004 года. Резолюция 2270 СБ ООН, которая вступила в силу в марте, также исключает «сделки в отношении источников средств к существованию» между Северной Кореей и внешним миром из списка запрещенных.

Однако теперь речь идет не о «совместном рыболовстве», а о банальной продаже суверенных прав на биоресурсы — и здесь, как говорят юристы, смягчающая поправка резолюции 2270 уже не работает.

Обе стороны — и Китай, и КНДР — официально сделку не подтверждают, но и не опровергают. Однако два факта — небывалая концентрация китайских сейнеров выше Северной ограничительной линии и полное отсутствие там северкорейских пограничных судов, проводящих проверку их квот — говорят сами за себя.

Позиция же Сеула по этому вопросу двояка.

Часть аналитиков рассчитывает, что сделка снимет давление китайских браконьеров на собственные воды Южной Кореи. Сегодня в год береговая охрана фиксирует тысячи таких эпизодов незаконного лова, зачастую перерастающих в стычки с применением пулеметов с обеих сторон и жертвами. Теперь вроде бы китайцам безопасней будет ловить рыбу у вод Северной Кореи.

Вторая часть аналитиков обращает внимание, что биологические ресурсы Желтого, Восточно-Китайского и Японского моря довольно компактно расположены и обладают высокой миграцией.

Китайцы явно не будут ограничивать себя всякими природоохранными сложностями и потянут всю рыбу из северокорейских вод, которую смогут.

Как заметил один из владельцев рыболовецкой кампании в Пусане, «нам всем было бы дешевле скинуться и платить Киму [главе Северной Кореи Ким Чен Ыну] отступных на семьдесят пять миллионов в год, чем видеть тысячи китайских траулеров в прямой видимости от своих вод лова».

Александр ШПУНТ, Regnum.