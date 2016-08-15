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Дальневосточникам предложили летать не на самолетах, а на дирижаблях
Совет безопасности России предложил правительству проект транспортно-логистических коридоров, которые за $220–240 млрд свяжут Сибирь, Дальний Восток и Арктику. Важная роль в нем отведена дирижаблям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Идею транспортно-логистических коридоров вице-премьеру Аркадию Дворковичу предложил Совет безопасности России, который основывается на предложении академика РАН Александра Некипелова «Единая Евразия». Суть его в том, чтобы связать ЕС и Азиатско-Тихоокеанский регион, причем задействовать в работах предлагается американцев и европейцев, которые ради них снимут санкции, пишет РБК.
Однако, как отмечает газета «Коммерсантъ», подробно в проекте, стоимость которого оценивается в $220–240 млрд, описаны лишь транспортные дирижабли «Атлант».
Именно дирижабли должны обеспечивать, по замыслу авторов проекта, грузопоток между Северным морским путем и Транссибом. По их мнению, один дирижабль стоимостью $30 млн сможет заменить пять вертолетов Ми-8, которые сейчас используются на Крайнем Севере.
Разработчиком «Атланта» называется «Воздухоплавательный центр «Авгуръ», точного владельца которого газете установить не удалось. По одним данным, 62,5% его акций принадлежат главе Русского воздухоплавательного общества Станиславу Федорову, по другим, структура собственности частично закольцована и включает в том числе кипрскую «Эверфар Менеджмент Лимитед».
Президент компании «Локомоскай» Кирилл Лятс говорит, что при использовании дирижаблей первоочередной является доставка тяжелого груза в труднодоступный район, а не скорость. В свою очередь эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов напоминает, что хотя об использовании дирижаблей и других летательных аппаратов легче воздуха в коммерческих целях мечтают с момента их изобретения, пока никому не удалось реализовать подобную идею с положительным финансовым результатом.
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