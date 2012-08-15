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Строительство домов и бань из бруса, полезных для человека
Популярность строительства домов и бань из бруса только возрастает. Низкие цены и новые технологии обработки древесины позволяют одновременно соблюсти одновременно традиции русского зодчества и технические, дизайнерские тенденции современного частного строительства.
Брус в строительстве: стандарты и виды
Существует несколько видов бруса, которые повсеместно используются строительными компаниями для возведения домов и бань. Применяются:
- Квадратный или прямоугольный брус естественной влажности — рекомендован для строительства домов и дач по проектам с использованием отделки стен и фасадов. Усадка от 7%, что вызывает необходимость ожидания в 6 месяцев или 1 год после строительства для начала отделки. Стандартные размеры — 100*100, 100*150, 150*200, 150*150 миллиметров. Пожалуй, из этого материала можно построить действительно хорошие бани из бруса недорого;
- Профилированный брус — в отношении бруса естественной влажности обладает рядом достоинств, среди которых плотное соединение венцов за счет определенного, стандартизированного профиля. Внешняя отделка не требуется, так как брус имеет ровные и гладкие поверхности. Плотность теплового замка существенно выше, за счет чего дом может похвастаться хорошим уровнем сохранения тепла. Стандартные размеры — 150*200 миллиметров;
- Клееный брус — совершенный вид бруса, но и самый дорогой. Герметичные венцы. Отличает дома из бруса отсутствие усадки (до 2%, что не требует ожидания). Не требуется внешняя отделка, но, при желании, её можно выполнить после строительства.
Время строительства дома из бруса
В любое время года может быть начато строительство дома и бани из бруса. Отсутствует необходимость в специальном помещении для хранения строительного материала. Сбор каркаса здания осуществляется от 2 недель до 2 месяцев. Для защиты древесины от гниения, деформации и горения, брус обрабатывается растворами, улучшающими естественные качества и характеристики материала.
В строительстве домов и бань компании «Уютный дом» — http://www.banidom.ru/ — живёт одна мудрая концепция: преследуется цель создания максимально удобных и полезных условий для здоровья человека. В качестве основного стройматериала выбрана древесина — экологически чистого и натурального материала, который не содержит какие-либо примеси. В результате получается идеальный дом, в котором приятно жить, работать, развиваться, радоваться успехам семьи, достигать чего-то большего. Так как с домом у вас, будущего хозяина — одно дыхание.
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