www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Строительство домов и бань из бруса, полезных для человека

15 Августа 2012, 15:00 | Дальний Восток

Популярность строительства домов и бань из бруса только возрастает. Низкие цены и новые технологии обработки древесины позволяют одновременно соблюсти одновременно традиции русского зодчества и технические, дизайнерские тенденции современного частного строительства.

Брус в строительстве: стандарты и виды

Существует несколько видов бруса, которые повсеместно используются строительными компаниями для возведения домов и бань. Применяются:

  • Квадратный или прямоугольный брус естественной влажности — рекомендован для строительства домов и дач по проектам с использованием отделки стен и фасадов. Усадка от 7%, что вызывает необходимость ожидания в 6 месяцев или 1 год после строительства для начала отделки. Стандартные размеры — 100*100, 100*150, 150*200, 150*150 миллиметров. Пожалуй, из этого материала можно построить действительно хорошие бани из бруса недорого;
  • Профилированный брус — в отношении бруса естественной влажности обладает рядом достоинств, среди которых плотное соединение венцов за счет определенного, стандартизированного профиля. Внешняя отделка не требуется, так как брус имеет ровные и гладкие поверхности. Плотность теплового замка существенно выше, за счет чего дом может похвастаться хорошим уровнем сохранения тепла. Стандартные размеры — 150*200 миллиметров;
  • Клееный брус — совершенный вид бруса, но и самый дорогой. Герметичные венцы. Отличает дома из бруса отсутствие усадки (до 2%, что не требует ожидания). Не требуется внешняя отделка, но, при желании, её можно выполнить после строительства.

Время строительства дома из бруса

В любое время года может быть начато строительство дома и бани из бруса. Отсутствует необходимость в специальном помещении для хранения строительного материала. Сбор каркаса здания осуществляется от 2 недель до 2 месяцев. Для защиты древесины от гниения, деформации и горения, брус обрабатывается растворами, улучшающими естественные качества и характеристики материала.

В строительстве домов и бань компании «Уютный дом» — http://www.banidom.ru/ — живёт одна мудрая концепция: преследуется цель создания максимально удобных и полезных условий для здоровья человека. В качестве основного стройматериала выбрана древесина — экологически чистого и натурального материала, который не содержит какие-либо примеси. В результате получается идеальный дом, в котором приятно жить, работать, развиваться, радоваться успехам семьи, достигать чего-то большего. Так как с домом у вас, будущего хозяина — одно дыхание.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru