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Ремонт в нагрузку
Выбирая между квартирой с ремонтом и без, покупатели, как правило, отдают предпочтение первому варианту, хотя он и дороже. Но тут важно не перестараться: в некоторых случаях ремонт может не окупиться или даже отпугнуть покупателя экстравагантностью.
Свежий ремонт в квартире при ее продаже или сдаче в аренду чаще всего является плюсом. Однако увлекаться дизайнерскими идеями в погоне за увеличением стоимости объекта не стоит - в некоторых случаях это может привести к прямо противоположному результату.
Ремонт легко может сыграть против собственника. Первое правило, которого стоит придерживаться: ремонт должен соответствовать классу жилья и ожиданиям покупателя. Если собственник делает в квартире на окраине Москвы дизайнерский ремонт, вряд ли покупатель оценит его старания. В такой ситуации придется либо долго ждать покупателя, либо продавать квартиру по адекватной рынку цене. «В нашей практике была такая квартира: продавалась «двушка» в спальном районе. Квартира была выполнена в стиле хай-тек, новая встроенная бытовая техника, дорогая итальянская мебель. Продавалась эта квартира долго. В результате цена при продаже незначительно отличалась от рыночной, и мебель (хотя она и была составляющей ремонта) продана не была»,- рассказывает заместитель генерального директора Московского агентства недвижимости Светлана ГАБУЕВА.
Отпугнуть потенциальных покупателей может и слишком оригинальный дизайн. Беспроигрышный вариант в таких случаях - качественный ремонт в классическом стиле. «Индивидуальные особенности самой квартиры ограничивают круг покупателей, такие факторы, как уникальный фасад или изысканная лестница, добавляют ликвидности. Поэтому ремонт может быть как фактором, повышающим цену квартиры, так и фактором, цену понижающим. Бывают ситуации, когда ремонт выполнен так, что окупить его фактически невозможно, а квартира, в которой сделан удачный ремонт, может уйти быстрее, чем квартира без отделки, хотя, конечно, определенная надбавка за ремонт присутствует»,- рассказывает генеральный директор компании «Миэль-Брокеридж» Алексей ШЛЕНОВ.
Но, как правило, квартиры с ремонтом действительно быстрее находят покупателей. Более того, за свежий ремонт в квартире продавец может смело требовать прибавку к цене. Для увеличения стоимости квартир экономкласса в спальных районах собственнику стоит сделать лишь косметический ремонт - наклеить обои, заменить полы, покрасить потолки, поставить недорогую сантехнику. Чисто, аккуратно, светло - этого вполне достаточно для квартир такого класса. Если покупать бюджетные материалы и делать ремонт своими руками, стоимость отделки квартиры не превысит 300 тыс. руб. Однако прибавка к цене будет соизмерима с качеством ремонта. «Косметический ремонт среднего уровня качества прибавляет к стоимости квартир эконом- и комфорт-класса 8-10 тыс. руб. за кв. м. Более дорогостоящий ремонт производить нецелесообразно, поскольку покупатели квартир массового спроса, как правило, ограничены в средствах и не готовы нести более существенные затраты»,- рассказывает руководитель департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука жилья» Артем РЖАВСКИЙ.
Оценить дорогие отделочные материалы и дизайнерские изыски по достоинству смогут покупатели квартир бизнес-класса. По оценкам специалистов холдинга «Миэль», стоимость ремонта бизнес-класса обходится в среднем в четверть рыночной стоимости квартиры. При этом отделка под ключ может увеличить цену продажи жилья на 40-45%.
Для инвестора купить квартиру в центре в плохом состоянии, отремонтировать, а потом продать - оптимальный вариант. За счет хорошего местоположения ликвидность таких объектов повышается. Легче всего такие схемы реализуются с квартирами в «хрущевках» или «сталинках». Различные планировочные решения, например совмещение санузла, обустройство гардеробной комнаты, совмещение кухни и гостиной, устанавливают совершенно другую стоимость объекта. Цена будет наибольшей, если продавать квартиру со свежим ремонтом. «По уровню дома квартира остается в своем классе, но по качеству переходит в класс повыше, при этом ее стоимость ниже аналогичных квартир, расположенных в домах более высокого класса»,- поясняет Алексей Шленов.
Повысит ли ремонт стоимость квартиры, можно выяснить до его начала. Например, не стоит делать ремонт, если дом стоит в ближайших планах на снос. Если дом находится в неблагоустроенном районе, шикарный ремонт вряд ли спасет ситуацию. Если квартира в «хрущевке», то стоит учитывать: в тех, что построены после 1961 года, перегородки не являются несущими, а значит, в них больше возможностей для перепланировки, пишет Rokfeller.ru.
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