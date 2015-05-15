Российские фермеры просят не спешить приглашать китайских земледельцев

Россия открывает двери перед китайскими земледельцами, вместо того чтобы поддерживать собственных фермеров. Об этом 14 мая в ходе пресс-конференции на тему «Китайские миллиарды в российское сельское хозяйство» заявил заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты по развитию АПК, директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Клерк.ру.

На днях стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Народное правительство провинции Хэйлунцзян (КНР) подписали соглашение о создании специализированного инвестиционного фонда объемом 2 миллиарда долларов для финансирования проектов в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке.

Финансирование первых агропромышленных проектов запланировано на предстоящую осень, правда, конкретные проекты пока не называются, пишет Клерк.ру.

«Что нам самим мешает инвестировать те самые 2 миллиарда долларов? – выразил недоумение по этому поводу Павел Грудинин. - Соя, которая выращивается на Дальнем Востоке, востребована везде. Нужно только построить заводы по переработке, чтобы вывозить не сырье (как мы это делаем с нефтью), а продукт конечной переработки. И тогда мы будем конкурентоспособны на мировом рынке и с китайцами, и в европейцами. А пока что есть только опасения, что у нас произойдет то же самое, что произошло в Китае. Когда они, используя запрещенные у нас технологии, угробили свою землю, отравили людей. И где гарантии, что они придут сюда и будут работать по нашим правилам, так, как работают российские фермеры? У нас всегда для чужих преференции, защита их инвестиций, а своим жизнь должна казаться хуже, чем была до этого».

«Может, только в Африке еще есть страны, где всего 1% бюджета закладывается на поддержку сельхозпроизводителей, - отмечает член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олег Лебедев. - Мы говорим об импортзамещении, о продовольственной безопасности. А какая может быть продовольственная безопасность с 1%? Сегодня как минимум 10 процентов нужно. Где взять деньги? Не надо, во-первых, размещать облигации в Америке. Во-вторых, не хотите национализировать сырьевую базу, установите на нее хотя бы такие же налоги, как в Америке, Скандинавии или арабских странах. К сожалению, у нас либеральные ценности в правительстве очень укоренились, и вот экономический блок правительства продолжает их отстаивать».

А член Комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Тарло договоренностями с китайцами очень доволен. «Это то, чего мы добивались очень давно, - пояснил сенатор. - Мы до сих пор считали, что инвестиции могут придти только с Запада, сняли все барьеры перед их продукцией, вступили в ВТО, и все ждали и молились, когда придут их инвестиции. Но так их и не увидели».

«Инвестиции со стороны Китая подстегнут инвестиции в развитие сельского хозяйства России в целом, - считает Тарло. - Пусть это будут и конкуренты российским производителям, главное, чтобы было больше конечной продукции».

«Пусть лучше будет больше конкуренции между российскими производителями, чем между российскими и китайскими, - парировал Павел Грудинин. -Китай во всем мире вкладывает деньги только в слаборазвитые страны, у которых для этого нет собственных ресурсов. Почему мы должны считать себя слаборазвитой страной?».

Направление движения России, похоже, действительно наконец-то определилось. Мы не скатимся под откос (как могло показаться в последние месяцы), по крайней мере экономически. Нас подхватит Китай, могучей рукой поставит в нужное русло и придаст ускорение. А большее это для нас зло или меньшее – станет ясно очень скоро.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.