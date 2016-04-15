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Стали известны самые востребованные профессии в ДФО

15 Апреля 2016, 10:00 | Дальний Восток

Самыми популярными профессиональными сферами в первом квартале в Дальневосточном Федеральном Округе стали: «Продажи» с 35% рынка, «Банки, инвестиции, лизинг» с 14% и «Маркетинг, реклама, PR» с 11%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Административный персонал», «Рабочий персонал» и «Производство». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Динамика вакансий в первом квартале 2016 года на Дальнем Востоке была положительной и составила 48% по отношению к началу прошлого года.  Что касается профессиональных сфер, то самый большой рост числа предложений к первому кварталу предыдущего года был замечен в «Консультирование» (+486%), «Управление персоналом, тренинги» (+254%) и «Административный персонал» (+249%).

Средний рост числа соискателей за три месяца 2016 года составил 29%. Активней всего искали работу представители сферы «Безопасность» (+68%), «Административный персонал» (+60%), и «Автомобильный бизнес» (+46)%.

Конкурс на одно предложение на Дальнем Востоке в первом квартале составил 3,5 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается 5-6 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.

Самый большой конкурс среди соискателей первого квартала был среди специалистов «Государственной службы» (13,2) и в сфере «Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия» (6,5).

Ксения Нестеренко, директор Дальневосточного филиала HeadHunter: «Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Первое, что бросается в глаза – это снижение активности соискателей ряда сфер. Например, явно не спешат искать работу специалисты сферы консультирование, страхование и маркетинг, реклама, PR – не более одного человека на место.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДФО  профессии  hh 



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Комментарии

  • Псевдоним15:29, 15.04.2016#

    Куда податься молодому пенсионеру со знаниями точных наук? одни продажники и пиарщики требуются везде. Я б пошел - пусть меня научат!

  • 0320:20, 15.04.2016#

    и меня

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