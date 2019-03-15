После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения

Следственный комитет не оставил без внимания скандальную историю в приморской школе

В Приморском крае старший помощник Председателя Следственного комитета провел ряд рабочих встреч по проблемам профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, сообщила газете «Золотой Рог» старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции Аврора Римская.

12 марта 2019 года по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Приморский край прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров.

Основной задачей рабочей поездки явились вопросы контроля за ходом и результатами расследования ряда уголовных дел, изучение организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, эффективность взаимодействия органов системы профилактики и социальной защиты в контексте событий, произошедших в МБОУ «Средняя образовательная школа № 2 г. Большой Камень».

Ранее сообщалось, что 20 февраля 2019 года один из родителей ученицы 5 класса МБОУ «Средняя образовательная школа № 2 г. Большой Камень» прошел на территорию школы и причинил телесные повреждения двенадцатилетнему однокласснику своей дочери в связи с имевшимся между ребенком и его сверстниками конфликтами.

По результатам тщательного и внимательного исследования всех обстоятельств произошедшего возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 и ч. 1 ст. 293 УК РФ, о причинении побоев ребенку, а также о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа Большой Камень.

В настоящее время следствием установлено, что основной причиной произошедших событий явилось непринятие сотрудниками школы действенных мер по разрешению имевшейся конфликтной ситуации и невозможность опекуна по ряду причин обеспечить надлежащий присмотр и воспитание мальчика.

В ходе рабочей поездки Игорь Комиссаров в здании МБОУ «Средняя образовательная школа № 2 г. Большой Камень» провел встречи с педагогическим коллективом школы и родителями школьников, а также с опекуном ребенка.

Педагогический коллектив выразил свое мнение о путях решения имеющихся проблем и беспокоящих их вопросах. В частности, учителя указали на отсутствие достойной оплаты педагогического труда, недостатки формирования штата учебного заведения, засилие бумажной работы в ущерб конкретным действиям по воспитанию детей, а также недостаточное количество творческих кружков и спортивных секций для организации внеурочного времени детей.

Кроме того, Игорь Комиссаров встретился с мальчиком, который в настоящее время находится в реабилитационном центре. По итогам встречи он отметил профессионализм коллектива центра по оказанию психологической помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

13 марта Игорь Комиссаров в администрации Приморского края принял участие в совещании по вопросам эффективности профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении, под председательством губернатора края Олега Кожемяко.

В работе совещания приняли участие первый вице-губернатор края Вера Щербина, врио вице-губернатора края Константин Межонов, и.о. директора департамента образования и науки края Надежда Кочурова, и.о. директора департамента культуры края Анна Гоголева, заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений края Алексей Ляйфер, начальник отдела проектов и программ в сфере молодежной политики департамента по делам молодежи края Юлия Оленева, руководитель аппарата координационного совещания по обеспечению правопорядка в крае Павел Мезенин, глава городского округа Большой Камень Александр Андрюхин, другие должностные лица государственных и правоохранительных органов Приморского края.

В ходе обсуждения Олег Кожемяко обратил внимание на то, что ситуация в школе стала возможной в результате системных недоработок и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами всех органов системы образования и социального обеспечения.

Также губернатор назвал неприемлемым то, что ни одно должностное лицо администрации городского округа Большой Камень, в том числе глава администрации Александр Андрюхин, с 20 февраля 2019 года и до сегодняшнего дня не попытались разобраться в истинных причинах сложившейся ситуации, встретиться с учителями, родителями школьников, опекуном и ребенком. В связи с этим Олег Кожемяко отметил, что социальная ответственность должна быть основой деятельности чиновников, указал на необходимость чуткого и внимательного отношения к людям и решения их проблем, в связи с чем рекомендовал главе городского округа Большой Камень незамедлительно рассмотреть вопрос об освобождении от замещаемых должностей лиц, допустивших халатное отношение к разрешению конфликтной ситуации, сложившейся в общеобразовательном учреждении.

В ходе обсуждения Игорь Комиссаров особо отметил отсутствие должного реагирования классного руководителя на факты, свидетельствовавшие о потере должного контроля над ребенком со стороны опекуна, недостатки подготовки педагогических работников и психологов к разрешению внутришкольных конфликтов, неспособность разобраться в истинных причинах поведения ребенка для принятия адекватных ситуации мер, а также формальный подход органов опеки и попечительства к имевшимся в семье ребенка проблемам.

Игорь Комиссаров отметил, что педагогический коллектив школы состоит в большинстве своем из женщин, к сожалению, пенсионного и предпенсионного возраста, нет педагогов-мужчин, способных личным примером настоящего мужского поведения воспитывать детей, отсутствует выстроенная система бесплатного и доступного досуга и трудовой занятости подростков, в том числе занятиями экстремальными видами спорта, констатировал отсутствие конкурентоспособной заработной платы педагогов, недостатки действующей системы получения ими необходимых профессиональных знаний и повышения квалификации.

В ходе совещания обсуждались возможные пути разрешения проблем по профилактике подобных правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и эффективность взаимодействия органов системы профилактики и социальной защиты в контексте указанных событий.

По итогам совещания собравшиеся выработали предложения, которые будут изучены и проанализированы, а по их результатам подготовлены соответствующие инициативы.

Выработанные по результатам встреч и совещаний меры по повышению эффективности профилактических мероприятий Игорем Комиссаровым будут доложены Председателю Следственного комитета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.