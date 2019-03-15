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После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения
Следственный комитет не оставил без внимания скандальную историю в приморской школе
В Приморском крае старший помощник Председателя Следственного комитета провел ряд рабочих встреч по проблемам профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, сообщила газете «Золотой Рог» старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции Аврора Римская.
12 марта 2019 года по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Приморский край прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров.
Основной задачей рабочей поездки явились вопросы контроля за ходом и результатами расследования ряда уголовных дел, изучение организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, эффективность взаимодействия органов системы профилактики и социальной защиты в контексте событий, произошедших в МБОУ «Средняя образовательная школа № 2 г. Большой Камень».
Ранее сообщалось, что 20 февраля 2019 года один из родителей ученицы 5 класса МБОУ «Средняя образовательная школа № 2 г. Большой Камень» прошел на территорию школы и причинил телесные повреждения двенадцатилетнему однокласснику своей дочери в связи с имевшимся между ребенком и его сверстниками конфликтами.
По результатам тщательного и внимательного исследования всех обстоятельств произошедшего возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 и ч. 1 ст. 293 УК РФ, о причинении побоев ребенку, а также о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа Большой Камень.
В настоящее время следствием установлено, что основной причиной произошедших событий явилось непринятие сотрудниками школы действенных мер по разрешению имевшейся конфликтной ситуации и невозможность опекуна по ряду причин обеспечить надлежащий присмотр и воспитание мальчика.
В ходе рабочей поездки Игорь Комиссаров в здании МБОУ «Средняя образовательная школа № 2 г. Большой Камень» провел встречи с педагогическим коллективом школы и родителями школьников, а также с опекуном ребенка.
Педагогический коллектив выразил свое мнение о путях решения имеющихся проблем и беспокоящих их вопросах. В частности, учителя указали на отсутствие достойной оплаты педагогического труда, недостатки формирования штата учебного заведения, засилие бумажной работы в ущерб конкретным действиям по воспитанию детей, а также недостаточное количество творческих кружков и спортивных секций для организации внеурочного времени детей.
Кроме того, Игорь Комиссаров встретился с мальчиком, который в настоящее время находится в реабилитационном центре. По итогам встречи он отметил профессионализм коллектива центра по оказанию психологической помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
13 марта Игорь Комиссаров в администрации Приморского края принял участие в совещании по вопросам эффективности профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении, под председательством губернатора края Олега Кожемяко.
В работе совещания приняли участие первый вице-губернатор края Вера Щербина, врио вице-губернатора края Константин Межонов, и.о. директора департамента образования и науки края Надежда Кочурова, и.о. директора департамента культуры края Анна Гоголева, заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений края Алексей Ляйфер, начальник отдела проектов и программ в сфере молодежной политики департамента по делам молодежи края Юлия Оленева, руководитель аппарата координационного совещания по обеспечению правопорядка в крае Павел Мезенин, глава городского округа Большой Камень Александр Андрюхин, другие должностные лица государственных и правоохранительных органов Приморского края.
В ходе обсуждения Олег Кожемяко обратил внимание на то, что ситуация в школе стала возможной в результате системных недоработок и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами всех органов системы образования и социального обеспечения.
Также губернатор назвал неприемлемым то, что ни одно должностное лицо администрации городского округа Большой Камень, в том числе глава администрации Александр Андрюхин, с 20 февраля 2019 года и до сегодняшнего дня не попытались разобраться в истинных причинах сложившейся ситуации, встретиться с учителями, родителями школьников, опекуном и ребенком. В связи с этим Олег Кожемяко отметил, что социальная ответственность должна быть основой деятельности чиновников, указал на необходимость чуткого и внимательного отношения к людям и решения их проблем, в связи с чем рекомендовал главе городского округа Большой Камень незамедлительно рассмотреть вопрос об освобождении от замещаемых должностей лиц, допустивших халатное отношение к разрешению конфликтной ситуации, сложившейся в общеобразовательном учреждении.
В ходе обсуждения Игорь Комиссаров особо отметил отсутствие должного реагирования классного руководителя на факты, свидетельствовавшие о потере должного контроля над ребенком со стороны опекуна, недостатки подготовки педагогических работников и психологов к разрешению внутришкольных конфликтов, неспособность разобраться в истинных причинах поведения ребенка для принятия адекватных ситуации мер, а также формальный подход органов опеки и попечительства к имевшимся в семье ребенка проблемам.
Игорь Комиссаров отметил, что педагогический коллектив школы состоит в большинстве своем из женщин, к сожалению, пенсионного и предпенсионного возраста, нет педагогов-мужчин, способных личным примером настоящего мужского поведения воспитывать детей, отсутствует выстроенная система бесплатного и доступного досуга и трудовой занятости подростков, в том числе занятиями экстремальными видами спорта, констатировал отсутствие конкурентоспособной заработной платы педагогов, недостатки действующей системы получения ими необходимых профессиональных знаний и повышения квалификации.
В ходе совещания обсуждались возможные пути разрешения проблем по профилактике подобных правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и эффективность взаимодействия органов системы профилактики и социальной защиты в контексте указанных событий.
По итогам совещания собравшиеся выработали предложения, которые будут изучены и проанализированы, а по их результатам подготовлены соответствующие инициативы.
Выработанные по результатам встреч и совещаний меры по повышению эффективности профилактических мероприятий Игорем Комиссаровым будут доложены Председателю Следственного комитета.
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Комментарии
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Мдауш10:17, 15.03.2019#
Да-да, несчастные, затюканые. . . А эти монстры 10-летние! Совсем распоясались, зашугали бедненьких учителок! Вы в себе?! А сколько жалоб от родителей было? Ноль реакции. Классный руководитель заинтересован в дружном коллективе, обязан сглаживать конфликты, если не получается самостоятельно - рычагов куча. От разговора с опекунами, родителями, беседы с психологом, вызова в школу до подключения соцслужб, опеки и ПДН. Овечками их тут тоже выставлять не надо. Уставшие, потерявшие компетенции, да просто престарелые, дорабатывающие до пенсии или коротающие оную. Им плевать, и всем плевать.
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Мдауш10:17, 15.03.2019#
Ясно же, что проблема системная. Просто наконец-то открыто сказали: система воспитания и образования - и в семье, и в школе - никуда не годится. Никто не учит быть родителями, никто не учит быть детьми, правам, обязанностям, персональной ответственности, быть полноценными гражданами. Вот и получается поколение за поколением идущих вслепую людей, не обладающих навыками разговорного общения. Могут либо отмолчаться, спустить на тормозах любую проблему (как сделала школа), либо решить ее кулаками (как сделали родители). И им не важно, что это ребенок, личность, человек в конце концов, пусть и не воспитанный, в чем виноваты исключительно взрослые и их равнодушие.
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:47, 15.03.2019#
В первую очередь виновато государство. Которому плевать и на вас и на всех. Выживали и выживают все как могут. И учителя работают с такими детьми . Не надо сказок про некомпетентность учителей. Учитель идет в одного в квартиру ученика узнать почему он школу пропустил, где пьяные родители хватают его за грудки и грозят пырнуть ножом. И это реальные события. А милиции в помощь учителю никто не дает. А вы тут пытаетесь учителей крайними выставить. Пусть этот умный московский зам покажет мастер класс . Или хотя бы сопроводит учителя в его личное время по квартирам неблагополучных учеников. Так наверное омон для охраны себя любимого вызовет. А вы тут на учителей катите. Они как Матросов закрывший пулемет в доте закрывают проблемы нашего общества.
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РњРґР°СѓС€12:48, 15.03.2019#
Государство и есть система. Совокупность гражданско-правовых отношений. Не обязательно бесконечно таскаться учителю по домам школьников. Написано же: "Классный руководитель заинтересован в дружном коллективе, обязан сглаживать конфликты, если не получается самостоятельно - рычагов куча. От разговора с опекунами, родителями, беседы с психологом, вызова в школу до подключения соцслужб, опеки и ПДН". Читайте внимательно. Никто учителей не выставляет крайними. Все попали, все сработали на "кол с минусом".
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Нашли учителя стрелочника. У учителей нет никаких рычагов воздействия на маленьких негодяев. Эти детишки ничего не боятся . Они знают что им все сойдет с рук. А где прокурорские? Сколько раз до инцидента они посещали с профилактическими рейдами школы? Где инспекция по делам несовершеннолетних? Сколько они раз проводили профилактические рейды? Тишина. . . . Зато все скинули на учителей и сделали крайними. А какие полномочия у учителя? НИКАКИХ.