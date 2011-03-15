Россельхознадзор почему-то любит китайские компании

Растет ком претензий к сотрудникам Россельхознадзора у дальневосточного бизнеса. На прошлой неделе полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ публично поддержал предпринимателей, заявив, что Россельхознадзор должен изменить свою работу.

Свою позицию Виктор Ишаев высказал на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО, обращаясь к присутствующему на Совете заместителю руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Руслану ХАСАНОВУ. «Порой органы власти своими нормативно-правовыми актами создают почву для коррупции. К Россельхознадзору накопилось много вопросов у присутствующих здесь руководителей регионов. Я приведу лишь один пример. Железная дорога позволяет простой вагонов не более трех дней. Если больше, то компании должны платить штраф. При этом инспектор Россельхознадзора должен по инструкции досмотреть вагон с лесом и оформить все документы больше трех дней. У нас есть и другие данные. Лес, которые перевозят российские компании, досматривается Россельхознадзором в течение недели, а разрешение на лес, который перевозится китайскими компаниями, оформляется в течение одного дня. Такие факты есть, и они, в частности, тоже не позволяют нам декриминализировать лесную отрасль», - сказал Виктор Ишаев.