Товарооборот между Россией и Китаем в январе сократился почти на 9 %

Общий объем товарооборота между Китаем и Россией в январе сократился в годовом выражении на 8,9%, до $4,99 млрд. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным главного таможенного управления КНР, экспорт в Россию за прошедший месяц снизился на 4,2% до $2,71 млрд. Импорт российских товаров в Китай, в свою очередь, сократился на 13,9% до $2,28 млрд. По итогам прошлого года товарооборот между странами снизился на 28,6% и составил $68,06 млрд.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия и Китай планируют достичь к 2020 году товарооборота в $200 млрд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.