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Импортные пошлины на легковые автомобили снизятся в случае присоединения к ВТО

15 Февраля 2011, 15:33 | Дальний Восток

Импортные пошлины на легковые автомобили с 2012 года снизятся до 25% с 30%, если РФ присоединится к ВТО, заявил журналистам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим МЕДВЕДКОВ в рамках «круглого стола» с машиностроителями по вопросам о присоединении к ВТО.

Медведков пояснил, что Россия после присоединения к ВТО в течение года имеет право не понижать тарифы, за исключением случаев, когда пошлины повышались в кризис на временной основе в качестве антикризисных мер.

Поэтому, например, импортные пошлины на легковые автомобили, которые были повышены в кризис до 30%, с момента присоединения РФ к ВТО, согласно договоренностям, нужно будет снизить до 25%.

Максим Медведков напомнил, что основные договоренности в рамках переговоров о присоединении к ВТО по тарифным вопросам были достигнуты еще в 2006 году. Согласно этим договоренностям, импортные пошлины на легковые автомобили должны составлять 25% с постепенным снижением их в течение 7 лет до 15%. Таким образом, в первый год после присоединения к ВТО пошлина на легковые автомобили должна составлять 25%, во второй год - снизиться до 24%, в третий год - снизиться до 23%, а в течение последующих четырех лет равномерно снижаться с 23% до 15%.

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