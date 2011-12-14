Установлен перечень обладателей генлицензий на экспорт алмазов

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Правительство РФ своим распоряжением № 2175-р от 5 декабря 2011 г. устанавливает порядок выдачи генеральных лицензий на экспорт природных алмазов.

Текст распоряжения представлен на сайте правительства РФ.

Документ предписывает Минпромторгу РФ выдать генеральные лицензии на экспорт природных алмазов открытым акционерным обществам «АЛРОСА», «АЛРОСА-Нюрба», «Алмазы Анабара», «Севералмаз», «Нижне-Ленское», ЗАО «Уралалмаз», а также ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», осуществляющему экспорт контрольных партий природных алмазов, реализуемых указанными организациями через это предприятие.