Ассоциация добытчиков минтая: Мифы о «квотах под киль»

Рыбопромышленный бизнес и российские банки считают наиболее реалистичным инструментом расширения инвестиционного потенциала отрасли введение оборота долей

Экспертная группа Ассоциации добытчиков минтая проанализировала правовые и экономические аспекты введения в России «квот под киль», которые влекут за собой смену ориентиров в самой рыбной отрасли. «ЗР» публикует выдержки из статьи, опубликованной РИА Fishnews.

Правительство РФ поручило Министерству промышленности и торговли, Росрыболовству, Министерству финансов и Министерству экономического развития совместно с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» рассмотреть предложения Минпромторга по созданию условий, стимулирующих строительство судов рыбопромыслового флота на отечественных верфях.

Министерство промышленности и торговли и ОСК направили материалы о международной практике в области распределения квот добычи водных биоресурсов в качестве обоснования для введения в российское законодательство «квот под киль». В АДМ считают, что эти материалы содержат многочисленные фактические и концептуальные неточности, искажают действительную картину законодательного регулирования доступа пользователей к водным биоресурсам и не могут являться надежным обоснованием для предлагаемой масштабной переделки законодательства о рыболовстве.

«В 70-80-е годы XX века многие страны увлеклись массовым строительством крупнотоннажного флота для интенсивного океанического промысла. С 1974 по 1991 годы количество единиц рыбопромыслового флота увеличилось в 2,5 раза, а индекс мощности рыбопромыслового флота возрос в четыре раза, – пишет экспертная группа Ассоциации добытчиков минтая. – В период с 1974 по 1989 годы мировой вылов вырос на 25%, поэтому инвесторы прогнозировали сохранение высоких темпов прироста вылова и рассчитывали быстро окупить капиталовложения. К тому же инвестиционная гонка в отрасли подпитывалась государственными субсидиями и прямым участием государства в рыболовстве, что также искажало экономические координаты в отрасли».

Однако в начале 90-х гг. мировой вылов остановился на уровне 90 млн тонн и с тех пор не увеличивается. На единицу флота он упал со 105 тонн в год (1974 г.) до 64 тонн (1991 г.). В связи с убывающей эффективностью капитало-вложений и угрозой исчезновения многих видов водных биоресурсов за рубежом были введены «квоты под киль». «Это – принципиальный факт. Утверждают, что «квоты под киль» специально вводились для поощрения судостроения. Все ровно наоборот. «Квоты под киль» предназначались для ограничения судостроения, для снижения вышедшей из-под контроля промысловой мощности, для постепенного вывода избыточного флота с промысла», – подчеркнули аналитики.

Государства, которые ввели «квоты под киль», одновременно установили субсидии за вывод избыточных промысловых мощностей: рыбакам платили компенсацию. Евросоюз утвердил программу выкупа избыточного рыбопромыслового флота стоимостью 4 млрд евро, аналогичные меры предусмотрели США.

Серьезным искажением базовых принципов современного рыболовного законодательства является и утверждение о том, квоты выдаются на срок от 4 до 10 лет. В действительности в большинстве стран мира квоты закреплены на постоянной основе без ограничения срока.

«Авторы материалов Минпромторга России и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» предлагают использовать канадский опыт регулирования доступа пользователей к водным биоресурсам. В период действия такой системы вылов водных биоресурсов в Канаде сократился с 1,7 млн тонн (1988 г.) до 0,8 млн тонн (1995 г.), и резко увеличилась зависимость страны от рыбного импорта: ввоз рыбопродукции вырос со 100 тыс. тонн (1980 г.) до 570 тыс. тонн (2001 г.)», – обратили внимание в АДМ.

Экспертная группа приводит также данные об отечественном опыте. СССР активно участвовал в «индустриальной гонке» в сфере рыболовства. Масштабная накачка отрасли капиталовложениями привела к перекапитализации рыбохозяйственного комплекса. Возник разрыв между промысловой мощностью советского рыболовного флота и выловом водных биоресурсов. Инерция капиталовложений привела к тому, что к началу 80-х гг. промысловые мощности вдвое превосходили объем добычи. В условиях советской экономики этот разрыв «зашивали» с помощью государственных дотаций. В 90-е гг. дотации отменили, поэтому предприятия резко снизили вылов малорентабельных видов водных биоресурсов и ушли из тех районов промысла, где стало невыгодно работать. В середине 90-х гг. промысловые мощности уже вчетверо превышали вылов. Поэтому численность и структура флота стали меняться.

«Сейчас промысловая мощность отечественного рыболовного флота (6,7 млн тонн) превышает вылов (4,2 млн тонн). Для экономически окупаемого освоения водных биоресурсов в объеме 4,8 млн тонн достаточен рыболовный флот, промысловая мощность которого составляет 6 млн тонн. Для обеспечения вылова водных биоресурсов в объеме 6,5 млн тонн – как предусмотрено ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» – понадобится флот с промысловой мощностью 8 млн тонн», – отмечено в обзоре.

Говоря о резервах для роста объемов добычи, эксперты констатируют, что среди проектов рыбопромысловых судов, предложенных проектно-конструкторскими институтами ОСК, отсутствуют решения, нацеленные на освоение малорентабельных видов водных биоресурсов в российской экономзоне и рентабельный промысел в Мировом океане.

Федеральное агентство по рыболовству предлагает системный подход к решению проблемы обновления флота на базе подготовленной Стратегии развития рыбопромыслового флота, напомнили в АДМ. Одним из важнейших разделов этого документа является прогноз промысловой мощности рыболовного флота в соотношении с существующей промысловой мощностью.

При разработке государственных подходов к сооружению рыбопромыслового флота также необходимо выявление условий и сроков окупаемости капиталовложений в строительство новых судов и прогнозные показатели объемов соответствующих вложений. Поэтому в ходе подготовки Стратегии были изучены тенденции развития мирового и отечественного рынков рыбопродукции, включая их существующую и потенциальную финансовую емкость.

В результате установлено, что внутренние финансовые возможности отрасли ограничивают ее судостроительный портфель одним-двумя крупнотоннажными судами в год (при средней стоимости судна в $70 млн).

Проанализировав предложения Минпромторга, экспертная группа пришла к выводу, что их реализация потребует закрепления за пользователями, строящими промысловые суда на отечественных предприятиях, неизменного объема водных биоресурсов независимо от колебания общего допустимого улова в течение 10 лет. «Следовательно, реализация указанной нормы повлечет за собой сокращение объема ресурсов для иных пользователей, включая тех, кто уже провел модернизацию и реновацию флота и понес в связи с этим значительные инвестиционные расходы», – отмечено в обзоре.

В то же время, обращают внимание в Ассоциации добытчиков минтая, Росрыболовство совместно с отраслевыми общественными объединениями проработало вопрос о мерах по стимулированию строительства рыбопромысловых судов. В указанных целях разработаны Стратегия развития рыбопромыслового флота и пакет нормативно-правовых документов, устанавливающих оборот долей квоты добычи водных биологических ресурсов. Именно введение оборота долей рыбопромышленный бизнес и российские банки считают наиболее реалистичным инструментом расширения инвестиционного потенциала отрасли, подчеркнула экспертная группа.