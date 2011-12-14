Краудсорсинг как бесплатный маркетинг

Когда перед бизнесом встают новые задачи, то для их решения компании начинают привлекать профессионалов. Но дефицит специалистов на рынке только возрастает, и поиск с каждым годом становится более длительным и дорогим удовольствием. Чтобы решить эту проблему, на Западе не так давно, но довольно успешно стали применять технологию краудсорсинга. Постепенно ее начинают использовать и в России.

Для того чтобы рассказывать о плюсах и минусах новой технологии, специалисты рекомендуют для начала определиться в понятиях, так как значений у краудсорсинга довольно много. Дословно название нового маркетингового инструмента происходит от соединения английских слов crowd (толпа) и sourcing (подбор ресурсов). Термин впервые введен писателем Джеффом ХАУИ и редактором журнала Wired Марком РОБИНСОНОМ в июне 2006 года. С тех пор термин вошел в обиход маркетологов, а технология была принята на вооружение бизнесом.

Область применения данной методики довольно обширна – одни компании используют ее для получения обратной связи от потребителей, другие – для генерации новых идей, третьи – для того чтобы узнать взгляды на развитие компании у собственных сотрудников.

«Краудсорсинг – это работа неопределенного круга лиц за пределами организации над каким-либо проектом в пользу конкретной компании, – рассказывает Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель направления продаж компании HeadHunter на Дальнем Востоке. – Сам термин появился впервые в США в середине 2000-х годов, хотя проекты, которые можно отнести к краудсорсинговым, известны гораздо раньше и в самых разных странах. Например, размещение фотографий преступников в СМИ и общественных местах, чтобы люди могли помочь полиции в поиске правонарушителей. В коммерческих компаниях краудсорсинг используется чаще всего для улучшения каких-либо пользовательских функций товара. Например, когда компании просят клиентов предложить идеи для усовершенствования своих продуктов. При этом работа выполняется либо на добровольных началах, либо за небольшое вознаграждение, а результаты труда принадлежат компании. Из наиболее известных краудсорсинговых проектов можно назвать проект Wikipedia».

Применяется краудсорсинг и как способ сбора данных для маркетингового исследования, в целях изучения спроса, конкурентной среды, лояльности потребителей к какому-то продукту. Евгения ШУКУРОВА, бранч-менеджер международной рекрутинговой компании Кelly Services на Дальнем Востоке определяет краудсорсинг как своеобразную «обратную связь» от массовых потребителей того или иного продукта на рынке к производителю. «Обычно краудсорсинг используется на этапах запуска или перезапуска продукта, идеи. Механизм достаточно прост – потребителям предлагают высказаться на основании своих потребностей относительно данной инновации, идеи, продукта. В последнее время такая обратная связь от потребителей предполагает небольшое вознаграждение. Например, недавно сайт KupiVIP.ru использовал краудсорсинг для переработки слогана», – рассказывает эксперт.

Наталья КОВАЛЕНКО, директор сети филиалов «АНКОР» на Дальнем Востоке, считает, что эта методика может использоваться в самых разных направлениях бизнеса – научных разработках, интернет-технологиях, производстве, маркетинге. Она позволяет любому желающему принять участие в создании или доработке того или иного продукта, сэкономить средства и уменьшить риск при выходе товара на рынок.

В маркетинговой литературе описано множество успешных примеров использовании технологии краудсорсинга. Например, самая знаменитая сеть кофеен Starbucks запустила сайт MyStarbucksidea.com, на котором пользователи делятся мыслями о том, как можно улучшить работу заведений. За два года работы на сайте появилось больше 20 тысяч идей, 50 лучших были реализованы. При таком использовании «толпы» генерация достигается бесплатно. А в качестве бонуса – обратная связь от клиентов.

Еще один успешный опыт использования технологии продемонстрировала компания Ford, запустив совместно с сайтом Filmaka.com конкурс: люди должны были снимать рекламные ролики, посвящённые автомобилю Ford Mustang. Лучшие показывались по телевидению, а победитель получил приз – новенький Ford Mustang. Интересно, что ролики, снятые энтузиастами, в большинстве оказались очень качественными. Таким образом, фирма почти до нуля сократила затраты на работу профессиональных рекламщиков.

В России краудсорсинг применяется в последнее время достаточно активно, правда, несколько в ином ключе, чем на Западе. Открыто о применении новой технологии заявил недавно глава Сбербанка Герман ГРЕФ: он считает краудсорсинг главным прорывом в области управления в XXI веке, который позволяет привлечь к решению масштабных задач «коллективный разум». Герман Греф приводит три примера использования краудсорсинга Сбербанком. Во-первых, это система «Биржа идей», посредством которой каждый сотрудник Сбербанка может подать предложение по улучшению работы банка. Благодаря «Бирже идей» в 2011 году Сбербанк сэкономит около 17 млрд рублей. Во-вторых, поиск талантливых высокопотенциальных людей внутри банка – «краудстаффинг». Еще одна инициатива Сбербанка, основанная на принципах краудсорсинга, – это совместный благотворительный проект Сбербанка и фонда «Подари жизнь», в рамках которого в 2008 году была выпущена первая в России благотворительная карта VISA «Подари жизнь». Когда держатель карты оплачивает покупку или услугу в размере 1000 рублей, 6 рублей поступает на счет фонда помощи детям, больным лейкемией.

Используют технологию краудсорсинга и в других компаниях. Татьяна ФЕДУЛОВА, начальник отдела по работе с персоналом банка ВТБ24 в Дальневосточном федеральном округе, говорит о том, что в чистом виде краудсорсинг в банке используется довольно редко. Но какие-то элементы работы с «коллективным разумом» применяются достаточно активно. «Например, стратегические сессии, в ходе которых сотрудники собираются вместе и обсуждают конкретные задачи, предлагают нестандартные пути их решения. Это очень эффективный метод, ведь одна голова – хорошо, а две и более – еще лучше. Главное правило, чтобы в ходе такого обсуждения участники предлагали смелые идеи. Ведь при ближайшем рассмотрении даже самые нереальные варианты имеют рациональное зерно. Встречи в таком формате дают возможность сотруднику высказаться, озвучить свою точку зрения и быть услышанным. Такая командная работа – важная составляющая успеха любого предприятия», – говорит HR-специалист.

«В бизнес-среде в России и на Дальнем Востоке в частности краудсорсинговых проектов пока единицы, – говорит Ксения Нестеренко. – Хотя в других сферах они не редкость, просто мы не используем термин «краудсорсинг», когда говорим о них. Хотя, например, совместный поиск пропавших детей, с привлечением людей из самых разных сфер, тоже можно отнести к краудсорсинговым проектам».

Несмотря на то что технология применяется пока не повсеместно, перспективы краудсорсинга в России и на Дальнем Востоке эксперты оценивают довольно оптимистично.

«Перспективы краудсорсинга представляются мне достаточно радужными, – говорит Наталья Коваленко. – Преимущества для компаний очевидны – привлекая аудиторию к участию в таких проектах, можно серьезно сэкономить. А, например, молодые специалисты, поучаствовав в краудсорсинговых проектах, могут получить необходимый опыт и претендовать на реальные вакансии в компаниях».

«Несомненно, краудсорсинг как вид получения обратной связи от потребителей считается одним из самых эффективных по количеству высказывающихся и полученным в итоге идеям и корректировкам, – считает Евгения Шукурова. – В скором будущем большинство корпораций, в том числе и Дальнего Востока, будут отдавать предпочтение именно этому виду получения обратной связи от потребителя».

Ксения Нестеренко говорит о том, что существует тенденция роста краудсорсинговых проектов. «Пока большинство компаний не до конца осознают все преимущества и особенности таких проектов. Но постепенно их число будет возрастать. Соответственно, потребуются и квалифицированные менеджеры, которые смогут управлять такими проектами, а также люди, готовые взяться за эту работу и обладающие необходимым опытом. По нашим оценкам, через 5 лет такие специалисты смогут получать в Москве от 250 тыс. рублей, но серьезного конкурса на вакансию все еще не будет. В среднем даже в столице на одну вакансию будет приходиться чуть больше одного резюме», – говорит она.

Запросов на позиции «менеджер по краудсорсингу» в рекрутинговые компании Дальнего Востока пока не поступало. «Вакансий таких очень мало в принципе, а у нас на Дальнем Востоке подобные пока и вовсе не встречаются, – говорит Наталья Коваленко. – Многие российские компании в разной степени следят за тем, какова реакция пользователей на их продукт, некоторые привлекают потребителей к разработкам новых решений и услуг, но на создание специальной должности менеджера по краудсорсингу пока не решаются. Функции краудсорсера могут выполнять другие подразделения – маркетинг, PR, менеджеры интернет-проектов. Я думаю, что с учетом скорости развития интернет-технологий, появления таких специалистов в России можно ожидать в самое ближайшее время».

Елена Ардальянова, «Дальневосточный капитал» .