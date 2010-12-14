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Россия может лишиться части стратегического запаса зерна

14 Декабря 2010, 11:13 | Дальний Восток

Объединенная зерновая компания (ОЗК), отвечающая за сохранность зерна интервенционного фонда, и Россельхозбанк обратились в Минсельхоз с просьбой как можно быстрее продать те запасы, которые находятся в зоне риска. Речь идет об объеме до 300 тыс. т. Минсельхоз уже внес в правительство предложение о реализации зерна из госфонда - пока 178 тыс. т.

Сейчас в государственном фонде находится 9,6 млн т зерна урожая 2005, 2008 и 2009 годов на общую сумму 44,5 млрд руб. Зерно хранится на 466 предприятиях в 56 регионах России.

В основном это пшеница третьего и четвертого классов. Реализация этого объема если даже и вызовет реакцию на рынке, то достаточно незначительную по времени.

В то же время если у ОЗК возникли вопросы о сохранности запасов госфонда, то действительно имеет смысл продавать зерно.

По данным центра «Совэкон», стоимость пшеницы третьего класса на 3 декабря 2010 года составляла 6,9 тыс. руб. за тонну, четвертого класса - 6,6 тыс. руб., пятого класса - 6,3 тыс. руб.

RBCdaily

Автор: RBC daily
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