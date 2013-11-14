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На Колыме горняки Среднеканского района добыли более 950 кг золота
14 Ноября 2013, 09:16 | Дальний Восток
За семь десятков лет россыпные месторождения в долине р. Среднекан, откуда началась золотодобывающая эпопея Колымы, существенно истощились. 6 лет назад горняки района едва намыли 183 кг драгметалла. Многие стали предрекать закат эпохи Среднекана. Но, как оказалось, точку ставить еще рано. Как сообщил заместитель начальника экономического отдела администрации Среднеканского района А. Н. Ручкин, горняки в этом году перевыполнили план, добыв более 950 кг золота.
Отличились россыпники ООО «Т-Цемент», которые работают на Глухарином, пишет КОЛЫМА-ИНФОРМ. Их результат составил 411 кг драгметалла (прошлогодний результат - 347 кг). Такой результат не случайный, а закономерный. Компания вкладывает большие средства в разведку, постоянно приобретает новую технику. В их числе бульдозеры «Комацу Д-475», ширина отвала которых достигает 7 м. В арсенале десять промприборов, способных промыть до 2,5 тысячи кубов песков в сутки. Там постоянно занимаются георазведкой, благодаря чему увеличены балансовые запасы до 8 тонн, пишет "Магаданская правда".
Вслед за ООО «Т-Цемент» идет коллектив ООО «Райз», который осваивает самое отдаленное месторождение территории - Россошинское. В течение промсезона там намыли 245 кг золота.
- На мой взгляд, «Райз» является наиболее эффективным россыпным предприятием нашей территории, - поделился своим мнением Александр Николаевич. - На этом предприятии наибольшее количество намытого золота на одного работающего и наименьшие затраты на горючее. И это притом что туда нет дорог и огромная отдаленность от областного центра. Обычно у россыпников, которые работают в центральных районах Колымы, промсезон длится 6 месяцев, а здесь все 9. Устав от больших издержек и затрат, горняки «Райза» хотели уйти в Сусуманский район, к границе Якутии, но потом передумали, решив остаться на «Рассохе».
И если в прошлые годы количество недропользователей в Среднеканском районе неуклонно уменьшалось, то сегодня наметилась явная тенденция к увеличению. В числе предприятий, которые получили лицензии на разработку месторождений Среднеканского района, ООО «Днепрголд» (участок «Кислый»), «Колымская россыпь» («Топографический»). Ресурс каждого из этих предприятий позволяет добывать более 300 кг золота. В числе новых предприятий, которые пришли в район, «Магаданская горная компания», до этого работавшая в Ягоднинском. Ее горняки в районе водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС намыли 100 кг золота. Зная, что предстоит затопление, компания загодя вывезла золотоносные пески для последующей промывки.
Сегодня общий списочный состав недрпользователей Среднеканского района составляет 30 предприятий. Правда, некоторые из них только в прошлом году получили лицензии и начали приступать к отработке месторождений. Тем не менее динамика роста как количества недропользователей, так и добытого металла налицо.
- По россыпям идет плюс, а вот по руде пока минус, - констатировал А. Н. Ручкин. - На золото-серебряном месторождении «Арылах», которое находится на территории нашего района, с начала года добыли более 40 кг золота. Для сравнения: в прошлом году результат составил 133 кг. Мы надеемся, что компания «Полиметалл» на «Арылахе» подготовит подземку для дальнейших работ и ситуация с добычей стабилизируется.
Отличились россыпники ООО «Т-Цемент», которые работают на Глухарином, пишет КОЛЫМА-ИНФОРМ. Их результат составил 411 кг драгметалла (прошлогодний результат - 347 кг). Такой результат не случайный, а закономерный. Компания вкладывает большие средства в разведку, постоянно приобретает новую технику. В их числе бульдозеры «Комацу Д-475», ширина отвала которых достигает 7 м. В арсенале десять промприборов, способных промыть до 2,5 тысячи кубов песков в сутки. Там постоянно занимаются георазведкой, благодаря чему увеличены балансовые запасы до 8 тонн, пишет "Магаданская правда".
Вслед за ООО «Т-Цемент» идет коллектив ООО «Райз», который осваивает самое отдаленное месторождение территории - Россошинское. В течение промсезона там намыли 245 кг золота.
- На мой взгляд, «Райз» является наиболее эффективным россыпным предприятием нашей территории, - поделился своим мнением Александр Николаевич. - На этом предприятии наибольшее количество намытого золота на одного работающего и наименьшие затраты на горючее. И это притом что туда нет дорог и огромная отдаленность от областного центра. Обычно у россыпников, которые работают в центральных районах Колымы, промсезон длится 6 месяцев, а здесь все 9. Устав от больших издержек и затрат, горняки «Райза» хотели уйти в Сусуманский район, к границе Якутии, но потом передумали, решив остаться на «Рассохе».
И если в прошлые годы количество недропользователей в Среднеканском районе неуклонно уменьшалось, то сегодня наметилась явная тенденция к увеличению. В числе предприятий, которые получили лицензии на разработку месторождений Среднеканского района, ООО «Днепрголд» (участок «Кислый»), «Колымская россыпь» («Топографический»). Ресурс каждого из этих предприятий позволяет добывать более 300 кг золота. В числе новых предприятий, которые пришли в район, «Магаданская горная компания», до этого работавшая в Ягоднинском. Ее горняки в районе водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС намыли 100 кг золота. Зная, что предстоит затопление, компания загодя вывезла золотоносные пески для последующей промывки.
Сегодня общий списочный состав недрпользователей Среднеканского района составляет 30 предприятий. Правда, некоторые из них только в прошлом году получили лицензии и начали приступать к отработке месторождений. Тем не менее динамика роста как количества недропользователей, так и добытого металла налицо.
- По россыпям идет плюс, а вот по руде пока минус, - констатировал А. Н. Ручкин. - На золото-серебряном месторождении «Арылах», которое находится на территории нашего района, с начала года добыли более 40 кг золота. Для сравнения: в прошлом году результат составил 133 кг. Мы надеемся, что компания «Полиметалл» на «Арылахе» подготовит подземку для дальнейших работ и ситуация с добычей стабилизируется.
Автор: По материалам информагентств
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