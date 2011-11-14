Продажи мобильных телефонов растут

Количество проданных в России телефонов в третьем квартале 2011 года выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 30% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Об этом говорится в обзоре рынка мобильного ритейла, подготовленном экспертами розничной сети МТС.

Реализовано 11,4 млн аппаратов. Объем рынка в натуральном выражении по итогам 2011 года может достичь порядка 40-41 млн аппаратов. В денежном выражении в третьем квартале 2011 года рынок вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 28% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Объем составил 47 млрд рублей.

В третьем квартале 2011 года доля розничной сети МТС на рынке мобильных телефонов в штучном выражении составила 15,6% (с учетом продаж партнерам, работающим под брендом МТС), что на 1,6 п.п. больше чем за аналогичный период предыдущего года.

Продажи телефонов в розничной сети МТС растут в среднем и высоком ценовом сегменте.

Максимальный рост за год (третий квартал 2011 к третьему кварталу 2010) продемонстрировали телефоны в ценовом диапазоне от 1500 до 4999 рублей (рост на 9,7 п.п.). На этот сегмент также приходится большая часть продаж – 46,5% по итогам III квартала 2011 года. Продажи в ценовом сегменте до 1500 рублей снизились за год как в розничной сети МТС, так и в целом по рынку (на 10,2 п.п. до 30,3% - в рознице МТС).

Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в розничной сети МТС за год выросла вдвое - до 21% в третьем квартале 2011 года. Смартфон МТС 916 входит в топ-5 самых продаваемых моделей в розничной сети МТС (в топ-5 брендов входят Nokia, Samsung, HTC, МТС и Apple).