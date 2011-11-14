Потребление крупы сократилось на 8%

На российском рынке крупы в 2011 году продолжается рост цен. По данным комплексного исследования «Российский и мировой рынок крупы. Текущая ситуация и прогноз», потребление крупы на душу населения в России сократилось на 8%.

Начиная с 2010 года произошло увеличение средней стоимости крупы производителей на 28%. Средняя розничная цена гречку превысила 75 руб./кг, на манную крупу - 24,7 руб./кг и овсяную крупу - 17,6 руб./кг. Стоимость круп достигла своего максимума в I квартале 2011 года, когда средняя цена превысила 28 тыс. руб. за тонну, пишет РБК.