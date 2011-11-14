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«Зеленые» здания будут сертифицировать

14 Ноября 2011, 19:14 | Дальний Восток

Разработка российской системы сертификации «зеленых» зданий, которую ведут в настоящее время НП «Совет по «зеленому» строительству» совместно с группой «ЭкоСтандарт», потребует не менее трех лет, сообщил РИА Новости генеральный директор компании «ЭкоСтандарт» Николай КРИВОЗЕРЦЕВ.

НП «Совет по «зеленому» строительству» (СПЗС) создано в сентябре 2010 года по инициативе Союза архитекторов России. Одна из задач СПЗС - формирование российской системы сертификации «зеленых» зданий.

«Разрабатываемая СПЗС система станет первой российской системой сертификации «зеленых» зданий, которая устанавливает разные стандарты для разных типов зданий», - рассказал в свою очередь агентству председатель правления «Совета по «зеленому» строительству» Александр РЕМИЗОВ.

По его словам, сегодня свои системы сертификации «зеленых» зданий предлагают Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и «Олимпстрой», разработавший разработал «зеленые» стандарты для строительства олимпийских объектов, однако их системы сертификации предъявляют одни и те же требования к разным типам зданий - офисным, жилым, спортивным, общественным и так далее.

В настоящее время СПЗС работает над системой сертификации для малоэтажного жилья, затем планируется создать стандарты для многоэтажной жилой недвижимости, а далее для коммерческой недвижимости. При этом Кривозерцев уточнил, что «пилотный» проект первой части отечественной системы сертификации «зеленых» зданий, который позволяет оценить экоустойчивость малоэтажного и индивидуального жилья, уже готов.

Разработанный стандарт для малоэтажной недвижимости сертифицирует здания по уровню воздействия на человека, пояснил он.

«За нулевые показатели мы приняли значения российских ГОСТов и СНиПов, поскольку при сертификации зданий по западным системам приходится постоянно ссылаться на западные нормы, которые часто неприменимы в России», - подчеркнул он.
Автор: РИА "Новости"
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