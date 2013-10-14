Путин "за" газопровод от Владивостока в Южную Корею

Морской газопровод из России в Южную Корею является одним из возможных вариантов поставки российского газа, заявил президент России Владимир ПУТИН.

Представители газовой отрасли ранее критиковали такую идею, говоря о технических сложностях прокладки такой магистрали, так как морское дно в этом районе имеет очень сложный рельеф. Перспектива прокладки газопровода по территории КНДР осложнена неутихающей "холодной войной" между двумя Кореями. До настоящего времени экономика Южной Кореи снабжается исключительно сжиженным природным газом.

На саммите АТЭС, проходившем на Бали, Владимир Путин заявил: "Что касается газа и тут у нас есть новые возможности, новые проекты, связанные с трубным газом. Например, труба из Сахалина во Владивосток, дальше ветка может быть переброшена в Южную Корею, через Северную Корею или по океану". Морская магистраль от Владивостока до Южной Кореи может составить 650-900 км. Глубина моря в этом районе достигает 3 км.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Сергея КОЖИНА.

Так выглядит потенциальный переработчик российского СПГ в Южной Корее.