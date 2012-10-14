По основам российской сырьевой экономики нанесен еще один серьезный удар

Как и с добычей сланцевого газа, признанным лидером по производству сланцевой нефти являются США. Теперь к ним готова присоединиться и Япония. В том, что это произойдет, не остается особых сомнений в связи с тем, что после аварии на АЭС в Фукусиме японские власти взяли курс на отказ от использования ядерной энергии. Учитывая, что Японские острова практически не располагают промышленными запасами классических углеводородов, японские власти сделают все для получения энергоносителей всеми другими возможными способами. И для России это явно плохие новости.

Если еще совсем недавно в нашей стране вполне серьезно рассматривалась возможность экспорта сжиженного газа в США, то сегодня эта идея умерла сама собой. Потеря столь значимого рынка оценивается экспортерами газа в миллиарды долларов.

Учитывая потенциал Японии как импортера нефти и других энергоносителей, начало разработки на ее территории сланцевой нефти также может стать серьезным ударом по экспортерам энергоносителей и, в первую очередь, по России. Напомним, что не так давно возобновились переговоры о возможности масштабных поставок в Японию российских энергоносителей. В случае успеха японской сланцевой энергетики эта идея может оказаться похороненной по примеру программы поставок сжиженного газа в США, пишет РИА Новости.