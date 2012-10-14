Как впишутся в новую стратегию 22 морских порта Дальнего Востока?

Такие данные приводятся в базовом сценарии «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года», озвученной на заседании Морской коллегии во Владивостоке.

Досье: По состоянию на начало 2012 года в состав портового комплекса России входят 921 перегрузочный комплекс мощностью 790,5 млн тонн, в том числе для наливных грузов - 145 причалов мощностью 428,6 (54,2%) млн тонн, для сухогрузов - 776 причалов мощностью 361,9 млн тонн. В то же время из существующих перегрузочных комплексов используются всего 864 терминала мощностью 534,29 млн тонн (67,6%). Например, порты Дальневосточного бассейна задействованы на 76,4%, а в порту Владивосток процент незадействованных портовых мощностей Росморпортом оценивается в 44,4%. Основная доля перегрузки грузов морских портов России приходится на Балтийский и Азово-Черноморский - в 2011 году соответственно 35% и 32% общего объема перевалки. На долю портов Дальневосточного бассейна приходится 23%, Арктического бассейна - 8%, Каспийского - 2%.

Оптимизм и пессимизм

«Росморпорт» предлагает два сценария развития портов РФ. Базовый вариант основан как на возможностях внутреннего рынка, так и на устоявшихся тенденциях внешних связей страны. Этот сценарий отражает пролонгацию действующих в настоящий период тенденций в ключевых отраслях экономики и основывается на сдержанных оценках роста ключевых показателей морских портов. «В данном варианте, опирающемся на использование конкурентных преимуществ России в сырьевом секторе, предполагается сохранение темпов развития транспортной инфраструктуры для обеспечения освоения новых месторождений полезных ископаемых», - говорится в стратегии.

По прогнозам «Росморпорта», реализация этого сценария будет осуществляться в основном в рамках системы крупных проектов по развитию транспортной системы при формировании новых территориально-производственных кластеров энерго-сырьевой специализации (Нижнее Приангарье, Читинская область, зона БАМа) и развитии подъездных путей к портам и портовым зонам. «При этом данный сценарий учитывает более низкий спрос на нефть со стороны мировой экономики, а также замедление темпов роста мировой торговли в связи с сохранением влияния глобального кризиса и низкую степень реализации транзитного потенциала России», - говорится в стратегии «Росморпорта».

Основным негативным импульсом станет снижение внешнего спроса и внутренней инвестиционной активности. Согласно данному варианту, прогноз грузооборота морских портов к 2030 году составит 1 млрд тонн. «Данный вариант представляется базовым, ключевым по определению тенденций развития портов. Учитывает только те риски, вероятность которых средняя или выше средней», - говорится в стратегии.

Второй (экспертный) вариант основан преимущественно на выводах анализа макроэкономической ситуации, форсированном росте мирового спроса и активизации мировой торговли, на экспертной оценке возможного развития отечественной грузовой базы и транзитного потенциала России. «Также данный сценарий развития предполагает наряду с использованием конкурентных преимуществ российской экономики как в традиционных секторах, так и в новых наукоемких секторах и «экономике знаний» прорыв в повышении эффективности человеческого капитала, развитии высоко- и среднетехнологичных производств и превращение инновационных факторов в основной источник экономического роста», - говорится в стратегии развития портов.

Этот сценарий предусматривает реализацию проектов строительства крупных транспортных комплексов, ориентированных на транзитные грузопотоки, мультимодальных логистических центров и информационных узлов. Дальнейшее развитие морских портов предусматривается в увязке с созданием логистической системы, развитием скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения, осуществлением мер по модернизации и развитию системы внутренних водных путей, речных портов, а также по обновлению парка транспортных средств.

Данный сценарий характеризуется более высокими параметрами инновационной активности компаний, а также более высоким уровнем частных и государственных инвестиций в развитие морских портов. При реализации крупных транспортных проектов предусматривается развитие механизма государственно-частного партнерства с применением концессии, а также внедрение системы контрактов жизненного цикла. Объемы перевалки грузов по данному сценарию оцениваются в порядка 1,3 млрд тонн. Все рассматриваемые риски учтены с низкой степенью вероятности.

«Росморпорт» отмечает, «что, скорее всего, существенные структурные различия между рассматриваемыми двумя последними сценариями появятся после 2020 года».

А инвесторы кто?

Заместитель министра транспорта России Виктор ОЛЕРСКИЙ в своем выступлении на коллегии озвучил прописные истины.

«Для повышения конкурентоспособности и привлекательности российских портов необходимо отрегулировать взаимодействие морских портов с железнодорожным, внутренним водным и автомобильным транспортом. Все наши усилия по развитию портовой инфраструктуры будут тщетны, если мы не синхронизируем с развитием портовой инфраструктуры развитие железных дорог. Если следовать за трендом развития портовой инфраструктуры, то к 2015 году инвестиции в железную дорогу должны составлять не менее 217 млрд рублей. Политика железнодорожных тарифов должна быть более гибкой и оперативно реагировать на мировую конъюнктуру спроса и предложения. Также очень важно привлечение внебюджетного финансирования при реализации инвестиционных проектов. Соотношение бюджетных и внебюджетных источников к 2015 году будет в пропорции 1 к 2. Имеется в виду, что на 1 рубль инвестиций федерального бюджета придутся 2 рубля частных инвестиций. Полагаем, что справедливо довести эту цифру до соотношения 1 к 3 в перспективе до 2030 года. Хочу напомнить, что в начале 00-х годов это соотношение находилось в пределах 1 к 10. Но тогда государство практически не вкладывалось в развитие портовой инфраструктуры», - отметил замминистра.

В ожидании грузопотока

В стратегии прогнозируется, что в связи с решением правительства России об ускоренном социально-экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока грузопотоки несколько сместятся в восточном направлении. В результате, если в 2011 году доля морских портов Дальневосточного бассейна составляла 19,6% от суммарного объема перевалки российских грузов, то к 2030 году она возрастет до 23,8% (базовый сценарий) - 22,7% (экспертный сценарий).

Досье: В Дальневосточном бассейне расположены 22 российских морских порта. Порты заняты, в основном, перевалкой внешнеторговых и каботажных грузов. Каботажные грузы составляют 12,1% в их грузообороте. Более 75% грузооборота выполняют основные порты, расположенные в Хабаровском и Приморском краях - это Восточный, Находка, Владивосток, Ванино и Де-Кастри. Первые четыре порта входят в десятку самых крупных портов России и являются главными элементами железнодорожно-морских транспортных узлов. Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает устойчивую связь острова Сахалин с материком: более 90% грузов, перегружаемых в этих портах, обращается в железнодорожно-морской системе.

Порты бассейна можно условно разделить на три группы. К первой относятся порты Восточный, Ванино, Владивосток, Находка и Посьет, связанные с транспортной системой страны железнодорожными подходами или трубопроводами. Пять этих портов переваливают более 70% грузов, проходящих через бассейн. Ко второй - порты, связанные трубопроводами с шельфовыми месторождениями Сахалина - Пригородное, Де-Кастри - и обслуживающие потребности одной компании. Их грузооборот составляет более 20% от грузооборота портов бассейна. К третьей группе относятся остальные 15 портов, которые расположены в местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации, и которые в настоящее время обеспечивают перевалку грузов для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, в которых они расположены, с ближайшими окрестностями. Их пропускная способность используется на 10-50%, и предпосылок для увеличения грузовой базы и роста грузооборота нет. Особняком стоит порт Зарубино в Приморье, который имеет железнодорожные и автомобильные подходы, удачное расположение, возможности для развития и практически полностью не загруженные мощности.

В целом, в 2030 году грузовая база портов Дальневосточного бассейна будет обеспечена минерально-сырьевыми и лесными ресурсами Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также функционированием транспортного коридора Восток-Запад (контейнеры). Однако существует вероятность ограничения дальнейшего развития мощностей портов Дальневосточного бассейна пропускной способностью железной дороги.

На Дальневосточном направлении к 2030 году прогнозируется рост спроса на перевалку грузов до уровня 234,1 млн тонн в базовом сценарии (292,4 - в экспертном).

Анализ показывает, что основными точками роста на Дальневосточном бассейне будут выступать порт Ванино, где планируется ввод мощностей до 93,5 млн тонн (угольные проекты) и порт Восточный - ввод мощностей на 56,6 млн тонн, включая развитие нефтеперегрузочного комплекса в бухте Козьмино на 15 млн тонн.

Кроме того, в соответствии с поручением президента России в перспективе до 2020-2030 годов в регионе будет осуществлено строительство нового угольного терминала общего доступа мощностью 20 млн тонн. В настоящее время определяется место размещения порта и формируется пул инвесторов.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".

МНЕНИЕ



Специалисты ОАО «ДНИИМФ» считают, что проект стратегии не ставит перед отраслью ни одной амбициозной задачи, не выделяет ни одного прорывного направления, позволяющего вывести порты на новый уровень развития.

В частности, по мнению специалистов, имеются вопросы к прогнозам по прочим грузам (удобрения, металлы, нефть, нефтепродукты, грузы на паромах и т. д.): результаты не в полной мере сходятся с рыночной ситуацией, обоснования отсутствуют, нет ясного согласования с развитием по прочим стратегиям (транспортным, региональным).

Кроме того, следует учитывать, что экономика, торговля и товародвижение по своей природе являются подвижными средами развития. Так, торговля и товародвижение всегда находят самые удобные маршруты. В этом контексте понятно, что не только от текущих прогнозов грузовой базы, но от развития портов и их инфраструктуры зависит выбор грузоотправителями конкретных маршрутов грузов и товародвижения.

Поэтому ошибочно считать, что развитие портов нужно планировать только в пассивной зависимости от прогноза грузовой базы. Существует и активная позиция, базирующаяся на зависимости будущих грузооборотов порта от его развития. Такой подход учитывает и возможности развития грузовой базы, и то, что порты могут влиять на ее формирование. В таком подходе есть место для стратегии, тактики, экономического маневра. Но такая задача в проекте стратегии не поставлена и даже не обсуждается, впрочем, понятно почему - ведь она уровнем выше управления портовым развитием - это задача совокупности стратегий: развития экономики, торговли, транспорта и регионов за счет одного из элементов этих стратегий - портового строительства.

Таким образом, нам представляется, что сегодня мы должны не «плыть по течению», пассивно осваивая лишь то, что осталось свободным на рынке, мы должны создавать и реализовывать активную стратегию развития, наиболее подходящую для выбранного страной направления на модернизацию и инновационные подходы.