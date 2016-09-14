Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика

Выступая на ключевой сессии «Развитие рынков альтернативной и локальной энергетики на Дальнем Востоке» в ходе ВЭФа, Сергей Толстогузов заявил, что ПАО «РАО ЭС Востока» предлагает внедрять долгосрочные механизмы тарифного регулирования для привлечения инвесторов в проекты возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России.

Принципиальным условием для развития ВИЭ на Дальнем Востоке является возможность привлечения «длинных» денег в проекты. Инструментами для этого могут стать долгосрочные энергосервисные контракты с инвесторами, заключаемые в рамках Федерального закона № 261-ФЗ от 2009 года, а также тарифные соглашения с региональными органами регулирования, гарантирующие возврат денежных средств инвестору. Государственные органы также могут выступать в качестве гарантов возврата денежных средств инвестору.

«Именно на Дальнем Востоке России проекты ВИЭ стали экономически обоснованными уже сегодня, в том числе за счет экономии на северном завозе топлива, - отметил Сергей Толстогузов. – На нашем счету уже более полутора десятков успешных проектов, включая и мировые рекордсмены. Тем не менее поддержка государства и ресурсы частных инвесторов могут существенно изменить масштаб и динамику развития отрасли».

С начала внедрения альтернативной энергетики в ДФО было инвестировано почти 750 млн рублей. В настоящее время холдинг «РАО ЭС Востока» успешно эксплуатирует ветродизельные комплексы в поселках Никольское и Усть-Камчатск Камчатского края, а также в селе Новиково Сахалинской области. Также внедряются проекты солнечной энергетики в Республике Саха (Якутия). В изолированных населенных пунктах региона компании холдинга уже эксплуатируют тринадцать солнечных электростанций, включая самую северную солнечную станцию в мире – СЭС «Батагай» мощностью 1 МВт.

Отметим, что ПАО «РАО ЭС Востока» и японская корпорация Komaihaltec inc. ведут переговоры с заводами Приморского края о возможной организации производства элементов ветроэнергетических установок (ВЭУ). Представители японских компаний уже предварительно посетили ряд предприятий Приморья. Следующим шагом станет работа инженерно-технических делегаций: японские специалисты посетят заводы Приморья, чтобы оценить пригодность потенциальных площадок для локализации элементов ВЭУ, а представители российских предприятий отправятся в Японию, чтобы изучить, как подобное производство организовано там.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.