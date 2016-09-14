Глава Росрыболовства не слушает президента

Росрыболовство не прислушалось к мнению президента Владимира ПУТИНА и по-прежнему считает нецелесообразной приватизацию причалов в рыбных портах. Ранее приморские стивидоры попросили главу государства разрешить приватизацию либо концессию для инфраструктуры в морских портах и терминалах на Дальнем Востоке. Бизнес считает, что для причалов, находящихся в плохом состоянии, лучшим вариантом является государственно-частное партнерство - передача бизнесу на 49 лет. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин поручил Минвостокразвития совместно с другими ведомствами проработать этот вопрос более детально. «Давайте мы договоримся о том, что Минвостокразвития получит такое поручение и вместе с ведомствами - с Минэкономразвития, с Росимуществом, с Минтрансом - все это посчитают, посчитают и доложат», - сказал глава государства в ходе встречи с перспективными инвесторами ДФО на площадке форума.

«В целом, я считаю, что вы правы: чего это пропадает-то зря, это должно быть пущено реально в коммерческий оборот, приносить доход», - сказал Путин, отметив, что предварительно надо рассмотреть все вопросы, в том числе вопросы конкуренции.

«На самом деле те причалы, которые еще остались в государственном ведении, я считаю, их ни в коем случае нельзя приватизировать. Я считаю, что (это) единственная возможность государства - заставлять собственников припортовой инфраструктуры заниматься именно перевалкой рыбы, а не другими, иногда и зачастую более высокодоходными и высоколиквидными грузами», - заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ перед отраслевым совещанием, посвященным повышению эффективности рыбохозяйственного комплекса РФ.

Руководитель Росрыболовства назвал инфраструктурную составляющую «узким горлышком» для поставок рыбной продукции на внутренний рынок.

По его словам, мощности холодильников в рыбных портах в России в 7 раз меньше, чем в Южной Корее. «Поэтому сейчас основная задача государства - за счет той оставшейся государственной собственности заставить эти инфраструктурные предприятия и холодильные мощности работать именно на перевалку рыбы», - подчеркнул главный рыбак России.

Эксперты отмечают, что текущая неопределенность с причальными стенками на Дальнем Востоке ставит под сомнение ряд инвестиционных проектов в стивидорной отрасли региона.

Так, на полях ВЭФа была предпринята очередная попытка привлечь в приморский рыбный порт азиатского инвестора. Согласно офиально сухой информации, ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в «Порту Находка), АО «Корпорация порт Далянь» (Dalian Port Corporation Ltd, Китай) и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве в продвижении и реализации проекта по расширению мощностей российского порта.

«Соглашение, подписанное при поддержке и непосредственном участии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, придает дополнительный импульс реализации проекта, а инвестору - уверенность в правильном выборе объекта для своих вложений», - говорится в сообщении АО «Дальневосточная транспортная группа», одного из акционеров НМРП.

Сотрудничество двух портов началось в 2014 году, а в апреле 2015 года в Даляне был подписан соответствующий меморандум.

ОАО «НМРП» планирует реконструкцию и модернизацию, в рамках которой в порту будет создан современный многофункциональный перегрузочный комплекс с холодильно-морозильным оптовым распределительным центром (ОРЦ) с целью увеличения объемов перевалки, хранения и переработки рыбной продукции.

Согласно заявке стивидора, размещенной на сайте КРДВ, компания гарантирует инвестиции в проект объемом 3,012 млрд рублей. При этом резидент не планирует применение режима свободной таможенной зоны. Срок реализации проекта составляет 3 года, срок окупаемости - 8,5 года.

ДОСЬЕ «ЗР»: Мощности ОАО «Находкинский морской рыбный порт» позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов. По данным участников рынка, контрольный пакет акций ОАО «НМРП» принадлежит АО «Дальневосточная транспортная группа».

Тем временем стало известно, что управляющим директором АО «Торговый порт Посьет» (Приморский край, входит в транспортный дивизион группы «Мечел») назначен Анатолий БАЛАКИН, с декабря 2012 года занимавший должность заместителя управляющего директора по эксплуатации.

«Анатолий Валерьевич Балакин прошел путь от диспетчера до руководителя высшего звена в стивидорных компаниях группы. Под его непосредственным контролем производились монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования специализированного угольного терминала в Посьете», - сказал директор транспортного дивизиона «Мечела» Алексей ЛЕБЕДЕВ.

В свою очередь, предыдущий управляющий директор АО «Торговый порт Посьет» Валерий БАЛАКИН (отец Анатолия Балакина) с 6 сентября назначен генеральным директором ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», Хабаровский край).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.