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Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
Среди многочисленных сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) ключевая сессия «Недра Дальнего Востока: повышение эффективности ресурсной экономики» стала одной из наиболее популярных. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ Сергей ДОНСКОЙ начал с заявления, что прирост запасов рудного золота позволил России войти в число лидеров по объему добычи.
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны, - подчеркнул Сергей Донской. – Стимулирование отрасли является одной из главных задач министерства природных ресурсов. За три последних года принят ряд ключевых законов, которые существенно снизили бюрократические барьеры. Учитывая длительный период освоения любого месторождения, это существенный вклад в улучшение инвестиционной привлекательности добывающей отрасли.
Борис ЯЦЕНКО, партнер компании «Эрнст и Янг», руководитель группы консультационных услуг по сделкам для компаний горнодобывающей и металлургической отраслей, дал оптимистичную оценку российским проектам в области недропользования.
- Несмотря на значительное падение сырьевых цен за последние два года, российские, в том числе дальневосточные, проекты в сфере недропользования по основным металлам, особенно по золоту, выглядят привлекательно по сравнению с другими добычными странами, - сказал он в своем выступлении.
Говоря о перспективах проектов недропользования в России и на Дальнем Востоке и о возможных мерах по увеличению инвестиционной привлекательности в отрасли, он привел экспертные оценки, свидетельствующие о недооцененности российских добывающих активов.
- Анализ показывает, что российские мультипликаторы ниже мировых в полтора-два раза. Таким образом, фундаментально российские добывающие компании привлекательны, но недооценены. Причина недооценки активов – это, конечно, вопрос ликвидности российских активов в целом. Но основная, - считает эксперт, - в том, что многие инвесторы рассматривают Россию как высокорисковую страну: неразвитость инфраструктуры, политические риски и пр.
В Минвостокразвития отобрали 13 проектов, которым оказывается поддержка в виде субсидирования затрат на создание инфраструктуры. Из них 8 проектов - в области недропользования. В их числе проекты компаний «Полюса», ««Колмар», «Алроса», группы компаний «Петропавловск», «Ургалуголя», «Сибирского горнометаллургического Альянса» (Озерновский), «Тарынкой золоторудной компании», и ГМК «Тимир». Эти проекты находятся в Магаданской и Амурской областях, Хабаровском и Камчатском краях, в Якутии. Приморский край отсутствует в этом списке. Как отметил один из экспертов, интерес инвесторов вызывают только супербогатые месторождения. «На территории Приморья таких объектов я не вижу».
«Ресурсы Дальнего Востока – это отправная точка нашего опережающего развития, - сказал в своем выступлении зам. министра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ. - Мы предоставляем почти 30 млрд рублей для финансирования этих восьми проектов, на один бюджетный рубль будет получено 8,8 рубля частных инвестиций. До конца года мы планируем внести в Госдуму РФ проект изменений в Налоговый кодекс по новому механизму государственной поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке – предоставление инвесторам налоговых льгот в объеме осуществленных инвестиций в объекты транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктуры, необходимые для реализации такого проекта. Этот механизм может обеспечить реализацию инвестиционных проектов, не получивших субсидию на создание объектов внешней инфраструктуры.
По нашей оценке, недропользователи смогут за счет этого инструмента вернуть свои инвестиции в инфраструктуру за срок от 2 до 10 лет. Таким образом, мы надеемся ускорить реализацию целого ряда проектов на Дальнем Востоке, в том числе в сфере недропользования. Надеюсь, уже на следующем форуме будут известны компании, получившие эти меры поддержки», - добавил Сергей Качаев.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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