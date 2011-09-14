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Рыбаки Камчатки установили исторический рекорд
Практически 250 тысяч тонн тихоокеанских лососей и гольцов добыли рыбаки Камчатки за период летней путины. Об этом сообщили в краевом министерстве рыбного хозяйства.
Рыбаки Камчатки в этом году установили абсолютный исторический рекорд по вылову рыбы в период путины. Максимальный объем лососей в истории наблюдений был добыт в 1928 году - 202 тысячи тонн. В 2009 году, считавшемся рекордным в новейшей истории, рыбаки Камчатки выловили около 190 тысяч тонн рыбы. Всего на сегодняшний день добыто 249,6 тысячи тонн лососей и гольцов. В том числе промышленным ловом - 246,3 тысячи тонн, любительским и спортивным ловом - 347 тонн, ловом в целях обеспечения традиционного образа жизни представителей коренных малочисленных народов Севера - 2,7 тысячи тонн, в исследовательских целях - 68 тонн. Рыбозаводами Камчатки для воспроизводства лососевых видов рыбы добыто 173 тонны.
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